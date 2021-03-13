В ГУ МВД России по Самарской области состоялась встреча с зампредседателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким и секретарем Союза журналистов России Ириной Цветковой.

12 марта в ГУ МВД России по Самарской области состоялась рабочая встреча начальника пресс-службы областного главка полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна с зампредседателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким и секретарем Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ириной Цветковой.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия с журналистским сообществом, в том числе, с региональными средствами массовой информации и активными пользователями сети Интернет по вопросам освещения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых в отношении граждан, и проведения совместной работы с целью повышения правовой грамотности жителей региона.

- Надо заметить, что полковник Гольдштейн является членом СЖР и носит на лацкане пиджака наш значок, а Ирина Цветкова, в свою очередь, является членом Общественного Совета областного Главка. Так что тесное взаимодействие и почти полное взаимопонимание имеются, — отметил Алексей Вишневецкий.

Тем не менее, Сергей Гольдштейн признался, что в Самаре ждут решения по поводу отличительных знаков для журналистов, работающих на различных митингах. Это, считает он, значительно облегчило бы работу полиции и помогло бы избегать неприятных ситуаций с задержанием наших коллег.

Во время январских несанкционированных митингов были задержаны 9 журналистов, всех их отпустили после проверки документов. Не хотелось бы повторения подобных ситуаций. Поэтому стороны констатировали взаимное стремление договориться, что называется, на берегу.

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https://ruj.ru/news/v-gu-mvd-rossii-po-samarskoi-oblasti-proshla-rabochaya-vstrecha-s-uchastiem-zampreda-szhr-alekseya-vishnevetskogo-14742