В ДОМ ЖУРНАЛИСТА ТРЕБУЕТСЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ, ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

В Самарское областное отделение Союза журналистов России требуется пресс-секретарь (проектный менеджер).

Обязанности:

организация мероприятий;

взаимодействие со СМИ;

подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ;

администрирование Интернет-сайта и страницы в Инстаграм;

поддержание положительного информационного фона.

Требования:

Высшее журналистское или филологическое образование.

Компьютер: опытный пользователь.

Коммуникабельность, дипломатичность, хорошие организаторские качества, навыки письменной и устной коммуникации, инициативность, желание работать.

Гарантируем интересную работу, незаменимый опыт и возможность реализовать себя.

Резюме высылать на эл. почту: dj179@mail.ru .

Тел. 8 (846) 333-65-48, 332-68-39.