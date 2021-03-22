В ДОМ ЖУРНАЛИСТА ТРЕБУЕТСЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ, ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

В Самарское областное отделение Союза журналистов России требуется пресс-секретарь (проектный менеджер).
Обязанности:
организация мероприятий;
взаимодействие со СМИ;
подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ;
администрирование Интернет-сайта и страницы в Инстаграм;
поддержание положительного информационного фона.
Требования:
Высшее журналистское или филологическое образование.
Компьютер: опытный пользователь.
Коммуникабельность, дипломатичность, хорошие организаторские качества, навыки письменной и устной коммуникации, инициативность, желание работать.
Гарантируем интересную работу, незаменимый опыт и возможность реализовать себя.
Резюме высылать на эл. почту: dj179@mail.ru .
Тел. 8 (846) 333-65-48, 332-68-39.