В Домжуре состоялось заседание Совета Ассоциации районных и городских газет

25 марта в Доме журналиста состоялось заседание Совета Ассоциации районных и городских газет, в котором приняли участие председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова,

председатель Ассоциации Ирина Никифорова (Кинельский район) и члены Совета Ассоциации: Елена Гураевская (г.о.Жиглуевск), Юлия Кобзева (г.о.Октябрьск) и Галина Набатова (м.р. Большая Черниговка).

Собравшиеся обсудили план работы Ассоциации районных и городских газет на 2021 год, участие редакций в Инфоруме и пресс-турах областного Союза журналистов, а также проведение ежегодного Форума районных и городских медиа Самарской области.