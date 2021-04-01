Ушел из жизни известный тольяттинский журналист и общественный деятель Сергей Дьячков

С прискорбием сообщаем, что 31 марта, после продолжительной болезни скончался Дьячков Сергей Германович, член Союза журналистов России, известный общественный деятель, социолог, Почетный гражданин Тольятти.

Сергей Германович родился в городе Рава Русская Львовской области 22 июля 1946 года. В Тольятти переехал в 1962 году. 24 года проработал социологом на ВАЗе. Именно он впервые в СССР разработал ряд социально значимых программ, организовал телефон доверия.

В 1990 году Дьячков был избран депутатом районного Совета, принимал активное участие в работе комиссий городской Думы и городской общественной палаты, в том числе по экологии и социальной политике, входил в Совет по делам инвалидов при мэрии Тольятти.

Сергей Германович — член Союза журналистов России, победитель областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии» 2012-2013 гг. в номинации «Печатные СМИ».

Внес большой вклад в развитие культуры и образования города Тольятти. В 1990 году им был создан общеобразовательный центр «Школа», который сегодня является одним из лучших учреждений (полного) среднего образования.

Принимал активное участие в организации акции «За доступный транспорт» для инвалидов. Организовал в Тольятти патронажную службу по уходу за тяжелобольными, открыл пункт для приобретения и проката реабилитационных и технических средств для инвалидов.

В 2000 году основал движение «Здоровый город», а в 2002-м учредил тольяттинское отделение общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов».

Общественно значимая деятельность Дьячкова отмечена Почетной грамотой тольяттинской городской Думы. Сергей Германович удостоен именной премией губернатора Самарской области, неоднократно был поощрен премиями мэра города. В 2003 году ему присуждены Почетные грамоты уполномоченными по правам человека в РФ «За активную общественную деятельность по защите прав инвалидов» и Союзом журналистов России «За продвижение социальных инициатив в средствах массовой информации».

За несгибаемую жизненную позицию, принципиальность и высокий духовно-нравственный, жизненный и человеческий подвиг, общественную деятельность по защите прав инвалидов, большой вклад в развитие культуры и образования Тольятти 14 мая 2003 года Сергею Германовичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Сергея Германовича и выражают соболезнование его родным и близким. Светлая память…