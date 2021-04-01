Читайте апрельский номер «Свежей газеты. Культуры»!

В четверг, 1 апреля, выходит в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры». С номером газеты можно познакомитьсяв Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты также можно будет найти на сайте Самарского областного отделения Союза журналистов России в рубрике «Архив. «Свежая газета. Культура».

О чем пишет газета?

Дурная весна, дурные вести. Вот потеряли, похоже, сразу два фестиваля – традиционный весенний оперный, который «перенесли на осень», то есть туда, где столь же традиционная «Самарская осень» в филармонии и фестиваль Шостаковича. Куда еще третий фестиваль классического искусства. До кучи? Так что в данном случае перенесли и есть потеряли. Хотелось бы ошибиться.

А второй «потеряшка» – Транссибирский фестиваль Вадима Репина. Он стартовал 25 марта и, судя по программе и обширному интервью Репина «Российской газете», Самарой там и «не пахнет». То есть ею «пахнет», но не там.

Одна радость: газета продолжает выходить…

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Но печальные думы не могли не отразиться на материалах номера, и начинается он «Скверным анекдотом» от Главного Редактора. Мог бы и промолчать, но что делать, если «тигру не докладывают мяса».

В номере мы продолжаем держать вас в курсе дискуссии о будущем памятников царю- освободителю и тому, кто «живее всех живых».

Опубликовали обзор абонементов Самарской филармонии на сезон 2020-2021 годов… Остается только надежда, что что-то еще можно изменить, но реальность отличается от мечты тем, что, когда та сбывается, всё оказывается не так, как ты себе будущее нафантазировал.

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Свежих впечатлений от «культурных практик» немного и они очень неоднозначные. Почитаете. Наши критики критериями «ндравится/не надравится» не руководствуются. Александр ИГНАШОВ беседует с Анной ЛАЗАНЧИНОЙ беседуют после премьеры спектакля «Семнадцать оттенков «Жаль» в театре танца Эльвиры Первовой «Скрим» («Семнадцать ли оттенков у любви?»).

Вячеслав СМИРНОВ прорвался в переполненный (по пандемийным масштабам) зал «Колеса» на премьеру мелодрамы Александра Марданя «Ночь святого Валентина» («Шла собака по шоссе…»)

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА побывала на выставке «Любовники природы» в Музее Модерна («Осторожно, модерн!»), Светлана ШАТУНОВА – на выставке графики Федора Конюхова в Самарском художественном музее («Белое безмолвие Фёдора Конюхова»), а Наталья СЁМОЧКИНА – на отчетной выставке тольяттинского отделения Творческого союза художников («О, боги! Какую красоту творят люди, живущие среди нас!..»).

Но и в этом разнообразии взглядов есть место недоумению (Александр ИГНАШОВ – «Веселые похороны» о постановке «Душ мертвых» в «Мастерской»), восторгу (Светлана ШАТУНОВА – «В балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей» о выставке бутафоров СамАрта) и надежде (Дмитрий ДЯТЛОВ – «Пространство современной музыки. Точка отсчета» о концерте в «Консерватории»).

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Галерея «героев нашего времени» в этом номере составили Михаил Бахрах, книгоиздатель (не могу оторваться от работы Светланы ВНУКОВОЙ, хоть и знаю Мишу уже 45 лет), дирижер Георгий Клементьев («Генетический код Георгия Клементьева» Юлии ШУМИЛИНОЙ), режиссер и педагог Наталья Чичерина («Придет человечек» Галины ТОРУНОВОЙ), актриса Татьяна Леднева («Ханума, Касатка, фрекен Бок, Смеральдина…» Александра ИГНАШОВА) и немножечко уже самарский джазмен (жаль, если это канет в Лету) Даниил Крамер («Разговор с Мастером» Игоря ВОЩИНИНА).

Список ушедших от нас пополнился Евгением Нестеренко. О нем – Андрей АНТОНОВ (»Гордость России»). Скорбим по Джеймсу Ливайну, чьими усилиями «Метрополитен опера» обрел свой сегодняшний облик («Ушел маг и волшебник дирижерского искусства» Дмитрия ДЯТЛОВА). В последний путь проводили активиста украинского национально-культурного центра «Проминь» Эдуард Иржавский.

Продолжает пополняться рубрика «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». На этот раз – ее «нерецензия» «Пиковый медведь».

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Основа де номера по-прежнему – светлые воспоминания о прожитом и размышления наших автором о грядущем.

«Светлые воспоминания» – сериал Елены ПОЛЗИКОВОЙ «Истории я фотографией» к 90-летию СамАрта. В главных ролях – актеры театра, работающие в театре как ныне, так и в недавнем прошлом. В этом номере это Маргарита Шилова.

Татьяна ПЕТРОВА продолжает путешествие по экспозиции авангарда. В центре ее внимания – «Ольга Розанова: движение сквозь футуризм».

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН знакомит с филологом-пушкинистом и поэтом первой четверти ХХ века Георгием Масловым, чья биография связана с Самарским краем («Как по Маслову»).

«Лицом города» у Армена АРУТЮНОВА стал архитектор Петр Александрович Щербачёв («Мастер советской эклектики»).

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ в «энциклопедии» «Самара в их жизни» рассказал о генерале Владимире Иващенко, чьим именем когда-то назывался Чапаевск!

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«Размышления» – «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ «Тихо как в раю»; культурологическое эссе «Печь Прометея» Леонида НЕМЦЕВА, продолжение антропологического исследования Вадима РЯБИКОВА «Культура и Поток». Нынешняя главка – «Когда исчезает страх».

Сергей ГОЛУБКОВ (единственный!) остался верен Дню розыгрышей и веселья – «Алхимия смеха и ее секреты».

Мастер-колумнист Герман ДЬЯКОНОВ в рубрике Habent sua fata libelli ностальгирует по прозе Альбера Камю («Кто первый бросит камень»), а в «Парадигмах» призывает: «Теорию групп – на службу человечеству!».

Татьяна РОМАНОВА изучала «Самарские вывески как лицо города».

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Читайте «Свежую», не оставляйте стараний. Смотрите кино с Михаилом КУПЕРБЕРГОМ («Нос, или Заговор «не таких»). Читайте книги с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Хамы нас не любят»). Не забывайте заглядывать на «Книжную полку». Изучайте график «Самарских премьер». И обрящится.

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Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».

Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=4617145654969026&set=a.1449774665039490