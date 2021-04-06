6 апреля – День образования органов предварительного следствия в системе МВД России.

Неизменной задачей следователей остается обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, соблюдение прав его участников, полноты предварительного расследования и достаточности собранных доказательств, повышение качества следствия.

Поздравляем сотрудников ГУ МВД России по Самарской области с профессиональным праздником! Искренне желаем успехов в работе, профессионального роста, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Самарское областное отделение Союза журналистов России