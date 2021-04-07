Подведены итоги онлайн-викторины «Наш космос. Самара Космическая»

4 апреля завершилась онлайн-викторина «Наш космос. Самара Космическая», в которой приняли участие более сотни человек из Самарской области и других регионов страны. Мероприятие организовано Общественным Советом ГУ МВД России по Самарской области при информационной поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Компетентное жюри, в состав которого вошли начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Александр Винников, летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, заместитель председателя Общественного совета, председатель регионального Союза журналистов Ирина Цветкова, директор музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» Елена Кузина и директор завода «Авиакор» Алексей Гусев, выбрало 3-х победителей викторины, которые первыми дали больше всего правильных и наиболее развернутых ответов.

Ими стали:

1 место – Елена Кныр, г. Самара;

2 место – Андрей Колычев, г. Санкт-Петербург;

3 место – Марина Брусенцева, с. Большая Глушица.

12 апреля, в юбилейный День космонавтики, в Доме культуры «Октябрь» победители викторины примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию полета первого человека в космос, где получат памятные подарки и дипломы победителей от летчика-космонавта, Героя России Михаила Корниенко и организаторов мероприятия.

Всем тем, кто хочет проверить себя и узнать новое и интересное о космических страницах нашей области, предлагаем ознакомиться с вопросами викторины и ответами на них по ссылке!

По материалам https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/ .