В ДК «Октябрь» состоялась встреча с летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко

12 апреля в Доме культуры «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, — встреча с единственным лётчиком-космонавтом милиционером, Героем России Михаилом Корниенко. Вела встречу Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заместитель председателя Общественного Совета ГУ МВД России по Самарской области. Для гостя и всех зрителей была подготовлена насыщенная концертная программа. В ходе мероприятия состоялось награждение победителей онлайн-викторины «Наш космос. Самара Космическая», которая проходила в преддверии юбилейного Дня космонавтики по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

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