13 апреля в Доме журналиста прошло открытие авторской фотовыставки Владимира Курилова «Вы можете выбрать цвет!», организованной Самарским областным отделением Союза журналистов России. Посмотреть работы пришли журналисты, друзья и близкие люди фотографа.

По профессии Владимир – инженер. Он занимается уличной фотографией около 10 лет. Основы творческого занятия начинал постигать во Дворце пионеров, снимая тогда еще на пленочный фотоаппарат.

Сейчас Владимир Курилов — член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. В 2019 году он победил на городском открытом конкурсе фотографии «Самарский взгляд», получив гран-при за «Лучшую художественную фотографию за работу «Солнечно».

Из 27 работ, представленных на выставке, почти все в черно-белом цвете. Именно в монохроме автор видит нужные формы и возможность передать главный смысл. Цветовую палитру, которая может зрителя отвлечь, автор сознательно избегает.

Выставка планировалась еще в 2019 году, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, была перенесена по срокам.

Изначально задумывалось, что все работу будут в черно-белом варианте, отсюда и осталось название ANY COLOUR YOU LIKE. Такое «имя» выставки, по мнению, Владимира Курилова отсылает к высказыванию Генри Форда: «Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный». Этим фотограф подчеркивает превосходство черного над остальными цветами.

Благодаря монохромным снимкам можно раскрыть суть вещей более глубоко, при этом делая акцент на самом интересном и самом важном. Именно эта особенность объединяет все представленные работы.

В экспозицию вошли кадры, сделанные в Санкт-Петербурге, Самаре, Хельсинки, Праге, Париже. Однако известные города едва узнаются зрителем. Ведь фотограф старался передать непарадную картину мира.

- Черно-белая фотография более формальна. В street жанре предполагается снимать не знаковые места в городе, не портреты известных людей. Я стараюсь запечатлеть окружающую действительность без монтажа и постановки. А отсутствие цвета помогает сместить фокус внимания зрителя на главное, — рассказывает Владимир Курилов.

Поддержать коллегу по увлечению пришел председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР Юрий Стрелец.

Владимир Курилов, как считает Юрий Стрелец, в своих работах справился с довольно трудной задачей. Создавая монохромные снимки, автор лишается многих средств для самовыражения. Ведь в занятии черно-белой фотографией много нюансов — здесь нужно более детально прорабатывать полутона, выявлять формы и линии, при этом уделяя больше внимание ритмике, светотени и структуре.

По мнению председателя Фотообъединения, Владимиру Курилову это удалось сделать в полном объеме.

Авторская фотовыставка Владимира Курилова будет проходить в Доме журналиста до конца апреля. Вход свободный. Часы посещения: с 11.00 до 17.30.

Текст, фото — Анастасии Ходоренко, пресс-секретаря СООСЖР.