Пресс-конференция с ГУ МВД России по Самарской области

14 апреля в Доме журналиста состоится пресс-конференция «Использование универсальной карты-путеводителя с qr-кодом в ГУ МВД по Самарской области».
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Начало — в 12.00.
Организаторы: ГУ МВД России по Самарской области, Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Тема для обсуждения: «Государственные услуги, оказываемые Главным управлением МВД России. Использование универсальной карты-путеводителя с qr-кодом».
В пресс-конференции примут участие представители подразделений ГУ МВД России по Самарской области: госавтоинспекции, управления по вопросам миграции, информационного центра.
Специалисты расскажут, как применяется универсальная карта-путеводитель с qr-кодом, которая информирует о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области: госавтоинспекцией, управлением по вопросам миграции, информационным центром.
Аккредитация: по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru или по телефонам (846) 332-57-94, 332-68-39 (пресс-секретарь Анастасия Ходоренко).
Cайт: www.sjrs.ru