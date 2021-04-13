Пресс-конференция с ГУ МВД России по Самарской области

14 апреля в Доме журналиста состоится пресс-конференция «Использование универсальной карты-путеводителя с qr-кодом в ГУ МВД по Самарской области».

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Начало — в 12.00.

Организаторы: ГУ МВД России по Самарской области, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Тема для обсуждения: «Государственные услуги, оказываемые Главным управлением МВД России. Использование универсальной карты-путеводителя с qr-кодом».

В пресс-конференции примут участие представители подразделений ГУ МВД России по Самарской области: госавтоинспекции, управления по вопросам миграции, информационного центра.

Специалисты расскажут, как применяется универсальная карта-путеводитель с qr-кодом, которая информирует о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области: госавтоинспекцией, управлением по вопросам миграции, информационным центром.

Аккредитация: по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru или по телефонам (846) 332-57-94, 332-68-39 (пресс-секретарь Анастасия Ходоренко).

Cайт: www.sjrs.ru