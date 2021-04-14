Госуслуги МВД России — просто и удобно

14 апреля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция с участием ГУ МВД России по Самарской области. Конференция, организованная при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России, посвящалась госуслугам МВД и презентации универсальной карты-путеводителя с QR -кодом.

Карта информирует о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области: Госавтоинспекцией, Управлением по вопросам миграции, Информационным центром.

Презентовал нововведение начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. Он рассказал, что карта разработана при поддержке Общественного совета. Она позволит гражданам легко и быстро узнать о преимуществах портала Госуслуг, просмотреть видеоинструкцию по получению той или иной услуги.

Так, гражданину достаточно лишь навести камеру своего смартфона на QR -код, чтобы оказаться на сайте.

В ходе пресс-конференции полицейские назвали преимущества использования сайта с госуслугами. Заместитель начальника отдела – начальник отделения регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Михаил Лепский пояснил, что по линии Госавтоинспекции на веб-портале осуществляется предоставление пяти услуг. Две из них касаются регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

Замначальника привел распространенный пример, когда человек продает автомобиль, а новый владелец не спешит ставить машину на учет. В этом случае штрафы за нарушение ПДД приходят на имя бывшего собственника.

Чтобы такого не происходило, по истечении 10 дней с момента сделки нужно на сайте Госуслуг подать заявление и прикрепить договор купли-продажи авто. В течение двух дней регистрация прекратится.

Также, используя интернет-портал, можно оплатить пошлину за получение водительского удостоверения со скидкой в 30%, зарегистрировать транспортное средство, подать заявление об оформлении паспорта гражданина РФ или загранпаспорта, получить электронную версию справок о судимости, реабилитации, архивных справок, проставить апостиль, получить заключения на допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Сейчас карточки с QR -кодом распространяются в местах большого скопления людей, транслируются на экранах в общественном транспорте, также электронную версию можно найти на сайтах СМИ или в социальных группах.

Текст, фото : Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь СООСЖР.