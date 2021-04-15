О ЧЕМ ПИШУТ В ГАЗЕТЕ?

Ну, довелось жить во время перемен – чего пенять-то… Во-первых, предостережение китайское, а что китайцу/немцу, как известно <…>, то русскому – нипочём. Вот только людей сберечь бы.

Наверное, оттого и номер, выходящий в преддверии дня ЗАЩИТЫ памятников и исторических мест, – что место без гениев-то – открывается статьей «Стулья бы делать из этих людей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА.

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Да и страницы газеты, по сути, отданы тем, кого беречь следует. Мы завершаем сагу «Жизнь и приключения Михаила Бахраха, книгоиздателя». Тот, кто не знаком о Светланой ВНУКОВОЙ, думает, что это ее собеседники такие умные, а она – так, «подставка для микрофона». Вранье абсолютное. Могу по себе сказать: в один из моих вынужденных длительных прогулов, устроенных мне чуткими власть предержащими, Света раскрутила меня на монолог, который висит в Сети, мною уточненный и отредактированный. Но без нее и без ее вопросов ничего бы не случилось. Уверен, что Миша со мной солидарен.

Среди героев номера – юбиляры: дирижер Михаил Щербаков («Чувствовать ритм своего времени» Юлии ШУМИЛИНОЙ), актер Юрий Машкин («Он принял Самару, а Самара приняла его» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ), режиссер Анатолий Праудин («Записки завлита. Анатолий Праудин» Елены ПОЛЗИКОВОЙ).

Яркие события, свидетелями которых мы становимся, – события, в центре которых – дюди: концерты Филиппа Копачевского («Брамс и Нильсен: игры разума» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ) и Дарьи Чернаковой («Дама с контрабасом на канате» Игоря ВОЩИНИНА), например.

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И связующие ниточки самых светлых воспоминаний – тоже люди: о начале театра «Современник» («Не Анка-пулеметчица, а просто Мария» Аркадия СОЛАРЕВА), о директоре Самарского художественного музея с полувековым стажем («Аннэта Басс – это должность такая» Светланы ШАТУНОВОЙ), художнике-монументалисте Вячеславе Герасимове («Энергия Волги» Светланы ШАТУНОВОЙ).

Елена ШИШКИНА знакомит с историографом Новой Кармалы Верой Алексеевой – «Маленьких историй не бывает». Герман ДЬЯКОНОВ ностальгирует в связи с 60-летием СТЭМовского движения в Куйбышеве/Самаре – «Третья половина жизни». Елена ПОЛЗИКОВА с актерами СамАрта сознает истории театра в фотографиях. На \тот раз ее собеседник – Игорь Рудаков («Просто красавец»).

Не случайно, одна из самых популярных колонок «Свежей» – о персонах, в чьей жизни Самара сыграла важную роль. Новая глава «энциклопедии» Александра ЗАВАЛЬНОГО – об Александре Николаевиче Букейханове.

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В каждой газеты – напоминания о тех, кто ушел от нас. В последний год этих напоминаний особенно много. Вот в апреле потеряли тольяттинского журналиста и социолога Сергея Германовича Дьячкова.

Музыкальный мир оплакивает кончину российского композитора Дмитрия Смирнова («Я счастлив, что побывал на этой земле!» Дмитрия ДЯТЛОВА).

Мы продолжаем выкладывать «Неопубликованное Натальи ЭСКИНОЙ». Новое эссе под титлом «ОТМ и ИГОГО».

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Рецензии в этот раз весьма себе. Татьяна ЖУРЧЕВА побывала на премьере в Академическом театре драмы – «Тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан»; Александр ИГНАШОВ – в театра-студии «Свои» Виктора Трегубова («Only the Lonely…»). Ксения ГАРАНИНА аккуратнейшим образом посветила себя Неделе современной архитектуры в галерее «Виктория» («Молодые архитекторы учатся диалогу с городом»), а Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА побывала на выставке, посвященной юбилею Музея актуального реализма («Муза актуальности для Тольятти»).

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Два материла возвращают нас к темам, не так давно освящавшихся в «Свежей газете». Армен АРУТЮНОВ возмущен решением не брать под охрану Самарский элеватор («Башни без охраны»). А заместителя директора Центрального государственного архива Самарской области Ольгу ЗУБОВУ раззадорила публикация Михаила Перепелкина о Доме Сивре и она сделала существенные дополнения к истории памятника истории и культуры («Загадки дома Сивре»).

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Сам же профессор ПЕРЕПЕЛКИН вернулся на кафедру «Факультета ненужных вещей». Тема его новой «лекции» – «За Кудыкиной горой».

Сергей ГОЛУБКОВ в обозреваемом номере – более философ и культуролог нежели литературовед. Его текст – «Культура и цивилизация: вечный спор».

Кстати, развею опасения поклонников Сергея САВИНА: наш художник снова с нами.

С нами и Зоя КОБОЗЕВА с ее новой «сказочкой» «Шампанское, тефтельки, фрикадельки», и Леонид НЕМЦЕВ, «В поисках жанра» забредший на территорию Райнера Вернера Фассбиндера – «С тобой, Лили Марлен…»

И кинодокументалист, мультипликатор и с некоторых пор редактор Алёна САМСОНОВА на время отвлеклась от букета важных-нужных дел и подарила новую порцию «Одностиший».

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Мастера-колумнисты по-прежнему на высоте. Герман ДЬЯКОНОВ откликнулся на вызов Главного Редактора текстом «К вопросу о торсионном молотке», а в качестве объекта в исследовании судеб книг выбрал «Берлин. Александерплац» Альфреда Дёблина («Псих на баррикадах»).

Татьяна РОМАНОВА не могла не откликнуться на главное событие апреля – космический юбилей: «Спутник – не просто космос».

Олег ГОРЯИНОВ еще не отчаился зазвать вас в кино, в этот раз на «Гавагаи», а Константин ПОЗДНЯКОВ советует «Почитать вместе» – «Убить пересмешников».

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Читайте «Свежую», не оставляйте стараний, заглядываёте на «Книжную полку». Изучайте график «Самарских премьер». И будет нам с вами счастье.

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ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ГАЗЕТУ?

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»