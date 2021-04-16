Создана гильдия научных журналистов

В структуре Союза журналистов России создана профессиональная Гильдия научных журналистов, основной задачей которой станет развитие научной журналистики в стране.

«Интерес российского общества к достижениям научной мысли сегодня как никогда высок. Этому способствовал тот факт, что в драматичных условиях пандемии коронавируса отечественные ученые сумели в кратчайшие сроки создать несколько вакцин, спасающих жизни людей. И в целом российской науке есть чем гордиться. Гильдия объединит профессионалов своего дела, умеющих интересно и точно рассказывать в СМИ о том, над чем работают и каких результатов уже достигли российские и зарубежные ученые. СЖР важно, чтобы в стране развивалась качественная журналистика, поэтому одной из задач Гильдии будет выращивание новых талантливых мастеров пера», — сказал председатель СЖР Владимир Геннадиевич Соловьёв.

Гильдию возглавил идеолог её создания, лауреат премии СЖР, руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко.

«Цель Гильдии — объединить журналистов, работающих с темой науки, для обмена опытом и сотрудничества. Мы займёмся подготовкой и проведением обучающих программ, семинаров, курсов повышения профессионального мастерства в сфере научной журналистики, разработкой и совершенствованием профессиональных стандартов. Конечно, в рамках Гильдии будем думать над профессиональной премией в области российской научной журналистики «Научный журналист», которая должна стать самой авторитетной в своей области в стране», — сказал Резниченко.

В ближайшее время рабочая группа Гильдии соберётся на первую встречу для обсуждения конкретных целей и задач.

Источник: https://ruj.ru/news/gildiya-nauchnykh-zhurnalistov-sozdana-v-soyuze-zhurnalistov-rossii-15022