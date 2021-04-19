Союз журналистов России дал комментарий по поводу статьи «Репортаж с QR на шее»

Сегодня в издании «Коммерсантъ» опубликована статья с громким названием «Репортаж с QR на шее».

В самом начале статьи сказано буквально следующее: «Журналисты, работающие на митингах и пикетах, будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Об этом говорится в проекте предложений Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, с которым ознакомился “Ъ”.

Далее в статье утверждается: «Кроме того, Союзу журналистов России (СЖР) предлагается запустить в неназванных пока регионах страны «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию предлагается распространить и на блогеров».

Союз журналистов России заявляет, что никогда не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки, коды и т.п.

Позиция Союза журналистов России по данной теме предельно проста: «Журналисты, работающие на митингах и пикетах, могут при необходимости и желании воспользоваться жилетами или QR-кодами в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности».

Главная задача Союза журналистов – сделать так, чтобы коллегам было удобно работать в любых ситуациях — чтобы их никто не задерживал, не отрывал от работы и уж, тем более, чтобы журналисты не попадали «под дубинки». Именно для этого и обсуждаются сейчас предложения по поводу жилетов, бейджей и т.п.

Журналисты, в соответствии с законами РФ, имеют право работать на любых митингах только с редакционным удостоверением без всяких дополнительных знаков и признаков – на свой страх и риск.

Союз журналистов не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги ( что само по себе абсурдно).

Тема защиты прав журналистов, работающих на митингах, действительно обсуждается сейчас во всех федеральных округах. Некоторые предлагаемые для обсуждения вопросы местные чиновники, к сожалению, уже поторопились внести в списки «обязательных рекомендаций».

Поэтому подчёркиваем ещё раз – все предлагаемые варианты «дополнительных признаков» журналиста для работы на митингах обязательными не являются. Однако, при желании, коллеги, безусловно, могут ими воспользоваться.