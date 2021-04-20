В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов

20 апреля в Нижнем Новгороде в рамках поручения Президента РФ состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Оценку новым подходам по защите прав журналистов и обеспечению безопасности дали представители журналистского сообщества, в том числе и секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.

В совещании под руководством Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участвовали: советник Президента РФ — председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, начальник управления Генеральной Прокураторы по ПФО Александр Окатьев, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, сотрудники аппарата полпреда в ПФО; в студиях регионов в обсуждении по видеоконференцсвязи — вице-губернаторы, курирующие работу информационных блоков и взаимодействие со СМИ, представители объединений Союза журналистов России, главные федеральные инспекторы, руководители территориальных подразделений МВД и Росгвардии.

Обращаясь к участникам мероприятия, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул: «Свобода слова и средств массовой информации – один из главных принципов демократического общества, основополагающие гарантии, предусмотренные Конституцией России. Соблюдение прав журналистов – важный показатель состояния общества, их обеспечение является общей задачей федеральных и региональных властей, правоохранительной системы, общественности и журналистского сообщества».

Полпред отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом. Нарушение прав журналистов чаще всего выражается в непредоставлении социально значимой информации и несвоевременных ответах на запросы СМИ.

Советник Президента РФ — Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание на проблемы не несущих никакой ответственности блогеров и лжежурналистов, показав купленные в Интернете с помощью коллег в качестве эксперимента документы сотрудника зарегистрированного СМИ: «Звучат предложения составить реестр журналистов, тогда получается, одни журналисты «правильные», а другие – нет. Есть предложение по аккредитации с QR-кодом — полицейский или росгвардеец сможет легко его считать. Наша задача — выработать приемлемые технологические решения, чтобы права журналистов не ущемлялись, а правоохранителям было легче работать. Моя позиция — журналисты должны уважать правоохранителей, ту работу, которую они выполняют; правоохранители должны уважать журналистов, которые делают свою важную работу, и уважение должно основываться на безусловном, беспрекословном соблюдении закона», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Органы власти регионов также поделились своим опытом взаимодействия со СМИ. Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, отметил, что «благодаря совместной работе с союзом журналистов в Удмуртии реализуются крупные образовательные проекты для сотрудников СМИ, в том числе в формате бизнес-акселераторов, отраслевых семинаров, грантовых конкурсов. Мы выстроили работу так, чтобы оперативно реагировать на запросы как от СМИ, так и от жителей, которые транслируются через СМИ».

Оценку новым подходам по защите прав журналистов и обеспечению безопасности дали представители журналистского сообщества. «Одно из наших предложений, которое возникло в ходе совместного обсуждения — организовать постоянно действующий координационный штаб для наблюдения за ходом массовых мероприятий и соблюдением на них прав журналистов», — отметила Ирина Цветкова, возглавляющая региональное отделение Союза журналистов в Самарской области.

По мнению председателя Союза журналистов Нижегородской области Ольги Носковой, «сегодня крайне важно организовать системную разъяснительную работу с правоохранительными органами о тех правах, которыми обладают журналисты при освещении публичных акций, чтобы в дальнейшем избежать различных инцидентов, и все могли выполнить свой долг максимально эффективно».

Полпред обратил внимание на ответственность журналистов перед законом и обществом. «Важно, чтобы и у журналистов было понимание, какие требования к ним будут предъявлены правоохранительными органами в соответствии с законом, сотрудники редакций должны быть готовы нести ответственность, если они закон нарушат. Журналисты должны быть объективны — их глазами мы видим ситуацию и даем оценку тем или иным событиям», — сказал полномочный представитель.

Подводя итоги дискуссии, Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов.

Следует отметить, что совещания о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов проводятся во всех федеральных округах страны, по их итогам Главе государства будет представлен доклад.

Напомним, тема защиты прав журналистов обсуждалась 10 декабря 2020 г. на встрече Главы государства с СПЧ. СПЧ провел мониторинг сообщений о нарушениях прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности: только в 2020 г. в стране зафиксировано более 100 таких случаев.