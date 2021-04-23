Идет приём работ на соискание Национальной премии «ТЭФИ-МУЛЬТИМЕДИА»

С 15 апреля 2021 года Академия Российского телевидения начала приём работ на соискание Национальной премии за высшие достижения в области журналистики, объединяющей все средства массовой информации «ТЭФИ-МУЛЬТИМЕДИА».

Организатор — АКАДЕМИЯ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Соорганизатор — СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ.

В конкурсе могут принять участие все средства массовой информации – телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, интернет порталы, авторы блогов и др.

Срок приёма работ – с 15 апреля по 15 июня 2021 г.

К участию в конкурсе допускаются творческие материалы, вышедшие в эфир или опубликованные

с 01.01.2020 по 15.06.2021 г.

В конкурсе 25 номинаций, которые разделены на 4 блока: Телевидение, Радио, Печатные СМИ, Digital СМИ. В этом году учреждены две специальные номинации:

• номинация «Наука и жизнь», посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации.

• номинация «Гагарин life», посвященная 60-летию первого полета человека в открытый космос.

Оценивать работы участников будет Экспертный совет, в состав которого войдут около 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле — и радиоведущие, члены Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, представители Digital СМИ, блогеры и др.

Победители в каждой номинации получат фирменный приз, разработанный специально к этой премии и золотой диплом.

Торжественная церемония состоится 11 сентября 2021 года в Зимнем театре г. Сочи.

Подробная информация, условия участия, форма заявки на сайте www.mmedia.tefi.ru