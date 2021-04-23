23 апреля во всем мире отмечается День книг и авторского права

Традиция чествовать книги и любовь к ним появилась в испанской Каталонии в начале XX века. Ее ввели местные книготорговцы, которые в один из весенних дней устроили грандиозную книжную ярмарку.

23 апреля — символическая дата в мировой литературе. В этот день ушли из жизни такие великие писатели, как Уильям Шекспир и Мигель де Сервантес.

23 апреля — символическая дата в мировой литературе. В этот день ушли из жизни великие писатели: Уильям Шекспир и Мигель Сервантес.

В 95-ом году Генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже выбрала эту дату для воздаяния должного книгам и писателям во всем мире. Ведь книги – самое надежное средство для передачи и сохранения знаний.

Основная цель этого праздника — укрепить авторитет профессии писателя и создать условия для защиты авторских прав.

Самарское областное отделение СЖР тесно сотрудничает с писателями нашей губернии.

В стенах Дома журналиста и литератора нередко проходят презентации новых книг. А их о журналистке написано немало: книги, выпущенные к 50 и 100-летию Союза журналистов, произведения «От зари до зари» А. Лаврика, «Жизнь моя — газета», «Записки редактора стенной газеты» В. Шарлота и многие другие.