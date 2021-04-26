Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики

Начальник отдела «Религия и мировоззрение» МИА «Россия Сегодня» Ольга Липич на онлайн-конференции раскрыла профессиональные секреты при освещении религии в медиа и рассказала о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами.



Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

Конференция «Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистке», привлекшая внимание нескольких сотен специалистов из СМИ и вузов со всей России, состоялась на базе пресс-центра МИА «Россия Сегодня».

Функции современной религиозной журналистики, согласно мнению эксперта, – далеко не только информирование о событиях и интересных фактах религиозной жизни. Не менее важно способствовать развитию межконфессионального диалога и гармонизации различных общественно-религиозных дискуссий, создавать удобное пространство для которых – также задача медиа.

«Журналист, который занимается религиозной тематикой, оказывается неким проводником, буфером между религиозными спикерами, организациями и простым светским обществом. Как мы знаем, в обществе существуют абсолютно разные взгляды на религию, в том числе есть и ее противники – и с ними мы тоже работаем», – отметила Ольга Липич.

Работа религиозного журналиста сегодня, по словам эксперта, должна быть ориентирована на просвещение аудитории, для чего требуется как строгая объективность и понимание основ разных религиозных традиций, так и высокий уровень журналистского мастерства.