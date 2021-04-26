Совфед одобрил штрафы за неправомерное использование знака СМИ на митингах

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы для тех, кто выдает себя за журналиста на массовых мероприятиях.

Неправомерное использование знака работника СМИ, согласно документу, будет наказываться штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, журналисты на массовых мероприятиях должны держать на виду знак, указывающий на их статус, при этом им запрещается принимать участие в акции, например, выкрикивать лозунги.

Этим же законом вводится административная ответственность за упоминание в СМИ, в том числе — электронных, сообщений СМИ-иноагентов без указания статуса последних. Штрафы составят от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тыс. рублей.

Источник: Российская Газета