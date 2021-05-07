ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИРИНЫ ЦВЕТКОВОЙ С ДНЕМ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем радио, телевидения и связи!

День радио как профессиональный праздник был учрежден весной 1945 года. Во время Великой Отечественной войны сводки Совинформбюро слушала вся страна. Радио стало для людей своеобразным мостом надежды и веры в долгожданную Победу.

Сегодня радио и другие технические средства массовой информации позволяют быть в курсе новостей, реагировать на происходящее в стране, регионах, мире. И в этом заслуга редакторов, радио- и тележурналистов, работников интернет-ресуров, технического персонала.

Спасибо, друзья, за профессионализм и самоотдачу, за яркие эфиры и публикации!

От всей души желаю вдохновенной работы, новых творческих идей, отзывчивой аудитории.

Здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР