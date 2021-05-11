День поминовения журналистов

Сегодня, 11 мая, в Троице-Сергиевом Храме пройдет богослужение в память об ушедших журналистах губернии.

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России, на службу соберутся сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. Начало службы — в 12.00. Приглашаем СМИ на молебен!

Адрес: Троице-Сергиев храм (г. Самара, Академический переулок, 1а).

День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.