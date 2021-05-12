В Самарской области пропал известный журналист Андрей Федоров

В Самарcкой области проходят поиски известного в регионе журналиста Андрея Федорова.



Мужчина не выходит на связь с 30 апреля 2021 года. Его ориентировка появилась в группе ДПСО «Лиза Алерт» в социальных сетях.

В сообщении сказано, что 59-летний мужчина проживал в селе Подгоры Волжского района. А с 30 апреля его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что пропавший мужчина носит бороду и усы. Рост Андрея Федорова — 179 см, телосложение у него худощавое, волосы седые, глаза карие. В день пропажи он был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и коричневые ботинки.

Всех, кто может хоть что-то знать или случайно видел, или встретил на улице Андрея Владимировича Федорова, просят сообщить информацию по телефонам: +7-937-073-41-89, 8 (800) 700-54-52 или 112.

Справка: Андрей Федоров — член Союза журналистов России, в разные годы работал в самарских изданиях: «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», еженедельниках «Репортер» и «КоммерсантЪ». Почти 10 лет Андрей Владимирович занимал должность генерального директора ЗАО «Коммерсант-Поволжье».

Фото: «Лиза Алерт»

Источник: ГТРК Самара