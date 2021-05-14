Читаем «Свежую газету. Культуру». майский выпуск

13 мая вышел в свет десятый номер «Свежей газеты. Культуры». О чем пишет газета? Жизнь постепенно возвращается к допандемийным форматам. Концерты, вернисажи, новые книги. И даже одна мировая премьера, и не из разряда Вася Пупкин демонстрирует друзьям свою новую картину.

В Пушкинском народном доме состоялось первое концертное исполнение «Поэмы о русском солдате» Всеволода Петровича Задерацкого, выдающегося русского композитора первой половины ХХ века, на стихи Александра Твардовского («Творческая вершина потерянного классика» Дмитрия ДЯТЛОВА).

В Самарской филармонии – концерт композиторов XXI века, в котором несколько премьер самарских авторов – Аллы Виноградовой, Илоны Дягилевой, Светланы Мышкиной (об этом – в аналитической статье Ольги КРИШТАЛЮК).

В галерее «Новое пространство» – посмертная выставка Вадима Свешникова «Ностальгия по совершенству» – первая экспозиция, в которой столь полно представлены живописные работы нашего земляка («В поисках совершенства» Валентины ЧЕРНОВОЙ).

Премьера «Орфея и Эвридики» в СамАрте. Это не Глюк, не Гайдн и даже не Чеслав Милош с Александром Журбиным, но если так дело закручивается – заговорят таки с самарской сцены гекзаметром. Вначале – просто заговорят, а уж потом – гекзаметром («Древо жизни зеленеет» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

И, наконец, два фестиваля – современной поэзии («Современная поэзия между порядком и хаосом» Анны СИНИЦКОЙ) и языков («Самарский фестиваль языков в цифровом формате» Татьяны РОМАНОВОЙ).

Всё это – за исключением выставки Свешникова – большинство из вас благополучно пропустила. Ну, хотя бы порадуйтесь за тех, кто стал свидетелем и сделайте надлежащие выводы.

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Да, я заикнулся о книжных новинках. Две из них впрямую связаны с Самарой. Одна из них – «Одушевленный ландшафт», о ней рассказывает один из составителей – доктор психологических наук профессор Сергей БЕРЕЗИН («Обживая пространство между»). Другая – «Древние венгры и их окружение в Самарском Поволжье», и газета предоставляет слово автору – Дмитрию СТАШЕНКОВУ, ученому секретарю Музея Алабина («О венграх древних и современных и о нас…»).

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Парадоксальная вещь – пандемия способствовала открытию новых туристических маршрутов («Потеряться в каменном городе: прогулка по столице Занзибара» Ксении ГАРАНИНОЙ), а на уже проверенных маршрутах стать более внимательными к «деталям» («Белый город, Красная армия и черный барон…» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ).

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Но не всё так радужно. Среди множества медицинских и психологических проблем, возникающих при выходе из пандемии, есть еще и проблемы коммуникационные. О них – сразу несколько авторов «Свежей газеты»: Татьяна РОМАНОВА («Боюсь поставить точку»), Герман ДЬЯКОНОВ («Эпоха беззумия и ее опасность») и Вячеслав СМИРНОВ («Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет…»).

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А пока – активнее включайтесь в культурную жизнь губернии. Впереди – Ночь музеев («Музей, которого нет» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА и «Ночь музеев в художественном музее»), джазовый фестиваль «Движение», гастроли БДТ имени Г. А. Товстоногова… Читайте «Самарские премьеры».

А в промежутках – «слушайте с нами» («Подлинник» Дмитрия ДЯТЛОВА – о Владо Перлмутере), «читайте с нами» («Доктор едет-едет…» Константина ПОЗДНЯКОВА – о новом романе Владимира Сорокина), «смотрите с нами» («Двойная жизнь Пола Хенрейда» Олега ГОРЯИНОВА), изучайте лоцию «Книжная полка».

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Но акцент «Свежая» по-прежнему делает на материалы о тех, кто культуру творит(л).

Настоящие открытия ждут вас в интервью, которое Светлана ВНУКОВА взяла у нашей землячки Эллы Царфиной, проживающей ныне в Израиле, – «Потери и находки». Обойдемся без спойлеров, только одно слово: материал связан с тем, как Самара пересеклась с легендарной Парижской школе живописи.

Эссе профессора Татьяны КОЛЫШЕВОЙ – о Кларе Саркисян («И слово в музыку вернись…») Профессор Геннадий КАРПЕНКО открыл серию материалов к 200-летию Федора Достоевского («Богословие грешников: Федор Павлович Карамазов»). Профессор Сергей ГОЛУБКОВ напоминает о 130-летии Михаила Булгакова («Михаил Булгаков и фантастические лики повседневности»). Джазовый обозреватель «Свежей» Игорь ВОЩИНИН свой очерк посвящает Дюку Эллингтону («Полвека после свидания с Дюком»). Очередная «Воспоминалка» Галины ТОРУНОВОЙ – «И моя жизнь в балете» – о ее встречах с Наталией Владимировной Даниловой.

В «энциклопедии» Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – два героя: Великий князь Николай Константинович Романов и революционер Егор Егоров Лазарев.

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Еще два материала о юбилеях. Ольга КОСТЮШКО в «История с фотографией» к 90-летию СамАрта вспоминает о том «Как рождается спектакль». А Леонид НЕМЦЕВ свое эссе посвящает юбилею выхода в свет «культового» фильма – «Перекресток Коэнов, или Что лежит в коробке Бартона Финка?»

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Но, к сожалению, сразу несколько материалов посвящены нашему беспамятству. Один из них – Аркадия СОЛАРЕВА «Где стоять надгробию Клодта?»

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И, наконец, наши изюминки. Сказка Зои КОБОЗЕВОЙ «Жил-был чудак», полные иронии колонки Германа ДЬЯКОНОВА «Агрономия торсионных полей» и «Угрюм-казак с Танаис-реки», эссе книголюба Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА «Книжный шкаф», романтические наблюдения Дильбар ХОДЖАЕВОЙ «О музыке и свободе» и неопубликованный материал Натальи ЭСКИНОЙ «Веселые и мрачные игры барокко».

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Читайте «Свежую» и пребудет с вами сила.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Автор — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».

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