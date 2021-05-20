Госдума определила виновных в СМИ за цитирование запрещенной информации

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об ответственности всей редакции СМИ за цитирование запрещенной информации.

Редакция, главный редактор, журналист могут освобождаться от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Это возможно если приводящиеся сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных, другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Законом устанавливается, что если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.