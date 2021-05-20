В Союзе журналистов России прокомментировали поправки к закону «О СМИ»

Секретарь союза Михаил Федотов считает, что новые поправки могут привести к ограничению свободы распространения информации и кратному увеличению ответчиков по диффамационным искам.

Новые поправки к закону «О СМИ» могут привести к ограничению свободы распространения информации и кратному увеличению ответчиков по диффамационным искам. Такое мнение ТАСС высказал секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов.

В среду нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении поправки в закон «О СМИ», касающиеся ответственности журналистов. Согласно поправкам, редакция, главный редактор или журналист должны будут отвечать за публикацию сведений, признанных ложными, порочащими честь и достоинство, ущемляющими права граждан или угрожающими здоровью детей, если речь идет о цитировании материала другого СМИ, главный редактор которого не может быть установлен и привлечен к ответственности за это нарушение.

«Эта поправка, на мой взгляд, не имеет никакого юридического смысла. Она свидетельствует только о недостаточной осведомленности авторов в области права СМИ. Они не учли, что наше законодательство «О СМИ» строится на принципах ответственности СМИ, а не главного редактора. Поэтому по закону «О СМИ» возможно, например, прекращение и приостановление деятельности СМИ, но не главного редактора», — сказал он.

Как пояснил Федотов, ссылка на несуществующее СМИ, редактор которого не может быть установлен, и ранее не освобождала средства массовой информации от ответственности. «Если СМИ зарегистрировано, то главный редактор всегда может быть установлен и привлечен к ответственности. Но он привлекается к ответственности не по законодательству о СМИ, а по КОАП, УК, ГК. Поскольку никакой редактор не может быть привлечен к ответственности по законодательству о СМИ, получается, что никакая цитата не освобождает СМИ от ответственности. Это может привести к многократному увеличению числа ответчиков по диффамационным искам», — указал он.

В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что журналисты будут испытывать опасения при цитировании других СМИ. И этот «внутренний редактор» может остановить целый ряд журналистских расследований и других не менее сложных и важных журналистских работ, сказал собеседник ТАСС.