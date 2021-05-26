Приглашаем СМИ на круглый стол в Самарскую духовную семинарию

27 мая в Самарской духовной семинарии состоится круглый стол на тему: «Общественные организации: содействие возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей общества»

В рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Исторический и духовный путь развития Самарской губернии: единство в многообразии» в Самарской духовной семинарии состоится круглый стол на тему: «Общественные организации: содействие возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей общества».

Организаторы: Самарская духовная семинария

Партнер: ­ Самарское областное отделение Союза журналистов России

Модераторы: И.В. Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР, отец Антоний.

На круглом столе обсудят:

- Проблемы формирования семейно-ориентированной образовательной среды в Самарском регионе: сотрудничество общественных организаций и государственных структур.

- Вклад волонтерских движений общественных организаций в развитие духовно-нравственных ценностей общества.

- Освящение в СМИ деятельности и участия общественных организаций в развитии духовно-нравственных ценностей общества.

В числе приглашенных: Е. А. Морозова, кандидат психологических наук, доцент кафедры теологии Самарского ГУПС, педагогики и психологии Самарской православной духовной семинарии, М. М. Арбекова, руководитель образовательного отдела Регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Самарской области, Иерей Максим Соколов, клирик Кирилло-Мефодиевского собора г. Самара. Руководитель социального отдела Регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Самарской области. Возглавляет консультационный центра «Семейный очаг». Клинический психолог, организатор военно-исторических фестивалей, О.В. Лукьянов, председатель совета директоров ООО «Самара Регион Ньюс», руководитель журнала «Первый», первый заместитель председателя СООСЖР.

Приглашаем СМИ для освещения мероприятия!

Сбор СМИ – в 13.40, начало КС – в 14.00.

Место проведения: г. Самара, ул. Радонежская, д.2, Самарская духовная семинария.

Аккредитация по тел.: 8(846) 332-57-94, 8-937-654-90-62 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь СООСЖР, или по электронной почте: spress@samtelecom.ru