Ушла из жизни Ольга Литвинцева

С прискорбием сообщаем, что 10 июня 2021 г. в возрасте 83 лет ушла из жизни член Союза журналистов России, ветеран самарской журналистики Литвинцева Ольга Михайловна.

Ольга Михайловна была яркой, творческой личностью, чутким, отзывчивым человеком, профессионалом своего дела. Многие годы трудилась на студии телевидения Куйбышевского исполкома (в комитете по телевидению и радиовещанию), была редактором отдела писем, старшим редактором отдела пропаганды.

Последние годы трудовой деятельности работала руководителем интернет-проектов. В издании «Ваш выбор» вела рубрики «Викторины», «Конкурсы».

Правление Самарского областного отделения СЖР, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Ольги Михайловны и выражают глубокие соболезнования семье умершей, мужу Александру Васильевичу Барышеву и дочери Алене Александровне Литвинцевой.

Светлая память…