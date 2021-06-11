Поговорим о театре

10 июня в Домжуре прошла пресс-конференция «Театр. Время. Город.» с представителями Самарского художественного театра «Витражи».

Директор СХТ Алла Набокова, и.о. художественного руководителя СХТ, Дмитрий Давыдов, ведущая актриса СХТ Анна Маркова, главный администратор СХТ Глеб Набоков подвели итоги юбилейного сезона, завершив свой рассказ приятным музыкальным сюрпризом.

Оглядываясь назад

История Самарского Художественного Театра началась летом 1995 года, когда группа молодых артистов театра «Город» почувствовала уверенность в решении основать независимый театральный коллектив, который увидел свет уже в декабре того же года. Формат юного театра – для детей и молодёжи – был уникальным для Самары, а название «Витражи» символизировало то, что зритель в театральном зале видит мир с разных ракурсов, как бы через множество разноцветных стёклышек. Первоначально труппа состояла всего из шести артистов. Однако, каждый был на вес золота, так как каждый, помимо актёрских обязанностей, имел важную роль: кто-то был администратором, кто-то завлитом, кто-то – художником по сценографии, а кто-то звукорежиссёром. Первый режиссёр-постановщик – Елена Петрова, выпускница режиссёрского курса В.А. Тимофеева – театрального педагога художественного руководителя театра «Город». От своего мастера она вместе с остальными артистами переняла любовь к театру и ответственное отношение к профессии. Елена Петрова своими постановками задала творческое направление театру и создала великолепный детский репертуар, спектакли из которого радуют малышей до сих пор. А Виктору Алексеевичу первый состав труппы был обязан тем, что он научил их профессии и ответственному отношению к ней, привил любовь к театру и помог поверить в свои силы.

Как театр для детей и молодёжи, коллектив за первые месяцы выпустил несколько спектаклей для юной аудитории: такие как цикл русских народных сказок «Русские потешки», спектакли «Живая вода», «Жила-была девочка». Идею о важности воспитания подрастающего поколения языком театра и, особенно, важности формирование театральных зрителей с самых юных лет, театр исповедует до сих пор. Однако, коллектив старался наладить диалог не только с детской, но и со взрослой аудиторией. Результатом таких попыток стал комедийный спектакль «Курьёзы жизни», премьера которого состоялась под занавес 1-го сезона (95-96 гг.) Спектакль вобрал в себя пять юмористических рассказов под авторством Чехова, Тэффи, Ильфа и Петрова. Философский взгляд на мир и человеческие отношения, струившийся сквозь юмор рассказов, стал творческим кредо театра, основным направлением его творческого пути. Именно он заставлял возвращаться к любимым авторам вновь и вновь — с других точек зрения, другими составами, с другими режиссёрами…

Своего помещения молодой частный театр не имел, поэтому базировался в разных местах: школе №81, клуб «Рассвет» где проходил репетиционный процесс. Однако на свои спектакли на различных сценических площадках города театр нередко собирал и тысячные залы (В ДК «Звезда», ДК «Шар», ДК Кирова, ДК «Металлург» и других).

За первые годы зрители Самары увидели спектакли, как по произведениям русской классики («Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина), так и по произведениям иностранных авторов (спектакль «В одном далёком и прекрасном штате» по книге Д. Харриса «Сказки дядюшки Римуса») и даже советских писателей («Иван дурак и черти» Льва Устинова, «Мальчишка шёл через войну» по «Сыну полка» Валентина Катаева). Были также и спектакли по пьесам, написанным специально для театра («Доброму везде добро» А. Бакруновой).

В 2010 году заслуги театра перед самарскими зрителями были оценены по достоинству: он получил статус муниципального учреждения культуры, директором которого стала его основатель и ведущая актриса — Алла Генриховна Набокова. Более того, изменилась и концепция театра – отныне он именовался как театр для всей семьи, так как в репертуар стали активно включаться спектакли для взрослой аудитории («Дело №0» по пьесе-шутке А.П. Чехова «Предложение»). Художественным руководителем театра в то время был заслуженный артист России Виктор Евграфов. А режиссёром многих постановок был ученик П.Л. Монастырского – Станислав Горковенко, впоследствии сменивший Виктора Евграфова на посту художественного руководителя. К этому моменту театр обрёл стационарную площадку в клубе ТТУ, где проходили премьеры таких спектаклей как «У Белой воды» по произведению С.Есенина, «Счастливая» по рассказам Н.Т эффи, «Встреча» по рассказам А.П.Чехова, «Пусть тебе не будет страшно!» по пьесе А.Арбузова «Домик на окраине», «Кукушкины слёзы» А.Толстого, «Два дома» по пьесе А.Володина «Ящерица». Также, коллектив стал активно участвовать в различных театральных фестивалях: спектакль «У Белой воды» был замечен членами жюри IX театрального форума «Золотой витязь» и в рамках конкурсной программы был представлен московской публике на сцене «Театра на Таганке». А спектакль «Жизнь прекрасна» по сказкам Г.-Х. Андерсена стал лауреатом сразу нескольких фестивалей, в том числе фестиваля «Мир театра и кино на подмостках Санкт-Петербурга», а также был показан в г. Анапа в рамках фестиваля «Море. Вдохновение. Театр».

С 2017 по 2020 годы художественное руководство театром взял на себя московский режиссер, поэт, критик, общественный деятель Павел Анатольевич Карташев, который впервые публично выразил назревшую на то время в коллективе идею о переименовании. Вследствие чего, с 2018 года театр стал известен публике как Самарский Художественный Театр. В репертуаре стали появляться спектакли по произведениям современной драматургии: «Миллиард» по пьесе «Дурачок» Алекса фон Бьёрклунда, «Чемоданчик» по пьесе Юрия Полякова. Классический репертуар также расширился: в него вошли «Бесприданница» А. Островского, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира. С 2018 года театр стал участником федеральной программы «Культура малой Родины: театры — детям». в рамках которой были осуществлены яркие постановки для детей «Аленький цветочек» по пьесе Н. Коляды на основе сказки С. Аксакова, «Остров сокровищ» по роману Р.Л. Стивенсона, «Муха-Цокотуха» по поэме К. Чуковского и «Повесть о настоящем человеке». В августе 2019 года СХТ совершил поездку в Болгарию со спектаклем «Аленький цветочек», где стал лауреатом 1 степени на фестивале «Театр-фест», г. Бургас. В ноябре 2020 года театр получил 4 диплома за спектакль «Чайка» и золотой диплом за спектакль «Муха-Цокотуха» на XVIII Международном театрального форума «Золотой витязь».

Сотрудничество с деятелями искусств

Театр, просуществовав четверть века, успел наладить сотрудничество со многими специалистами в области искусства. В первую очередь, интересна работа с режиссёрами-постановщиками, которые являются творцами спектакля, и от видения мира и замысла которых зависит индивидуальный стиль и «лицо» театра – его репертуар. Кроме штатных режиссёров, СХТ приглашал Дениса Малютина (г. Москва), обладателя золотого диплома XIII международного театрального фестиваля «Золотой витязь» на постановку спектаклей «Аленький цветочек», «Золотой ключик» и «Остров сокровищ». Также СХТ посчастливилось работать с Андреем Казаковым (г. Москва), актёром одного из лучших театров страны «Мастерская Петра Фоменко», театральным режиссёром и лауреатом театральной премии «Чайка», который поставил замечательный спектакль «Муха-Цокотуха», который стал настоящим путеводителем в мир оперы для детей. В 2020 году СХТ познакомился с прекрасным режиссёром-постановщиком Олегом Скивко, а результатом знакомства уже в марте 2021 года стала премьера «Нет женщин – нет проблем!» по пьесе Карло Гольдони «Трактирщица», которую очень тепло восприняла самарская публика. Также Олег Анатольевич осуществил капитальное возобновление постановки «Бесприданница», новое прочтение стиля и эпохи в котором оказалось интересным как ем, кто уже смотрел первую версию спектакля, так и новым зрителям. В мае 2021 года СХТ выпустил премьеру «Господин Ибрагим. История одной дружбы» по пьесе Э. Шмитта в постановке Ольги Рябовой, самарского режиссёра и театрального педагога. В этом спектакле Олег Белов попрощался с самарской сценой.

К работе над спектаклями в разное время приглашались артисты из других театров Самары: из СамАрта — Владимир Панчешин (спектакль «Мальчишка шёл через войну», 2003), Игорь Рудаков (спектакль «Лариса», с 2021); из Драматического театра им. Горького — Ольга Агеева (спектакли «Жизнь прекрасна», «Встреча», «Пусть тебе не будет страшно!», «У Белой воды», «Два дома» с 2013 по настоящее время), Евгения Аржаева («Пусть тебе не будет страшно!», 2015), заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Олег Белов (спектакли «Чайка», «Господин Ибрагим. история одной встречи», 2020-2021): из театра «Самарская площадь» — Сергей Медведев (спектакли «Кукушкины слёзы», «Два дома», «Бесприданница» 2016 – настоящее время).

Примечательно сотрудничество театра с современными драматургами: оно началось в 2017 году, когда в состоялась премьера спектакля «Миллиард» по пьесе Алекса фон Бьёрклунда «Дурачок»

Многие годы композитором театра являлся член Союза композиторов России Александр Панюшкин (г. Никольск). Им была написана музыка к большому количеству спектаклей, начиная с «Русских потешек» в 1995 году и заканчивая спектаклем «У Белой воды» в 2011 году. А к спектаклю «Господин Ибрагим. История одной дружбы» музыку написал известный самарский композитор Василий Тонковидов.

Также СХТ имеет многолетнее сотрудничество с самарскими художниками – Полиной Горецкой и Евгенией Шадриной. А сценографию к спектаклю «Чайка» в 2019 году создал обладатель премии «Золотая маска» Юрий Хариков. Костюмы же к этому спектаклю – под авторством Марии Казак — театрального художника, модельера, члена Союза дизайнеров России, арт-директора «Поволжских сезонов Александра Васильева». А световое оформление создал студент 4 курса школы-студии МХАТ Иван Васецкий.

В начальный период своей творческой деятельности труппа сотрудничала с куйбышевским и самарским хореографом Алексеем Лосевым. Хореография ко многим спектаклям театра также принадлежит Людмиле Старковой. А хореография в спектаклях последних лет – под авторством Натальи Поперечной.

Повышение квалификации

Труппа театра на настоящий момент целиком состоит из профессиональных артистов, которые, однако, никогда не останавливаются на одном и том же творческом уровне, постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки.

Большая часть артистов СХТ – выпускники Самарского Государственного Института Культуры. Своим профессионализмом они обязаны таким педагогам как А.Т. Золотухин (заслуженный работник культуры РФ), Ю.И. Долгих (заслуженный артист России), М.С. Карпушкин (заслуженный деятель искусств РФ), В.М. Турчин (Заслуженный артист РФ).

Также есть артисты, которые получают второе высшее образование в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и в Ярославском государственном театральном институте.

В 2020 году артисты СХТ проходили курс повышения квалификации в Российской Академии Театрального искусства (ГИТИС), где занятия проводили преподаватели института им. Б. Щукина: М.Б. Борисов (зав. кафедрой режиссуры), Г.А. Загянская (профессор кафедры искусствоведения), Е.А. Дунаева (доктор искусствоведения, заведующая кафедрой искусствоведения), А.Ю. Левицкий (Андрей Юрьевич Левицкий).

Во время творческих командировок на фестивали труппа постоянно принимала участие в мастер-классах. С артистами театра занимались: Заслуженный артист РФ Сергей Гамов, народный артист России Иван Краско, Заслуженный артист РСФСР Виктор Костецкий. При постановке спектакля «Муха-Цокотуха» актёрский тренинг проводил заслуженный артист РФ Андрей Казаков. А при подготовке премьеры спектакля «Чайка» в СХТ была приглашена ведущая актриса «Электротеатра Станиславский» (Москва), заслуженная артистка России Елена Морозова, которая проводила тренинг по эквиритмической речи.

Также, во время проведения фестивалей, артисты СХТ искали каждую возможность посмотреть спектакли как столичных коллег именитых театров из регионов. Среди них: «Бег» Юрия Бутусова в Театре им. Вахтангова, «Повелитель мух» Льва Додина, «Чайка» Кирилла Пирогова в «Мастерской Фоменко», «Пять вечеров» Александра Огарева в театре «Современник», «Оскар и розовая дама» Олега Липовецкого Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова.

Активное участие в жизни города и Губернии

На протяжении всего своего существования СХТ активно участвует в культурной жизни города. Артисты театра выступают на городских мероприятиях на пл. Куйбышева, в Струковском саду и других площадках. А в сентябре 2020 года в рамках празднования Дня города на набережной реки Волга СХТ показал фрагменты из спектакля «Ромео и Джульетта» по трагедии В. Шекспира. Художественный замысел постановки, предполагающий, что пьесу великого драматурга как бы разыгрывает труппа бродячих артистов шекспировской эпохи, позволил представлению очень органично смотреться на открытом воздухе.

Театром регулярно проводятся вокально-поэтические концерты и читки драматургических произведений для Совета ветеранов и читателей библиотеки им. Крупской, библиотек №1, №23, такие как «Серебряный корабль с пурпурною каймой» по лирике поэтов Серебряного века, «Памяти дедов верны» по поэзии о Великой Отечественной войне, вечера по творчеству А. Пушкина, С. Есенина.

В ноябре 2020 года в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» В Самарском Литературном Музее были показаны фрагменты спектакля «Кукушкины слёзы» по одноимённой пьесе А.Н. Толстого: прямо во дворе усадьбы, принадлежавшей семье писателя. Получился формат иммерсивного спектакля, где зрители свободно перемещались по территории вместе с артистами театра и становились как бы участниками действа. Это мероприятие особо ценно для жителей Самары и области тем, что дополняет культурный имидж города, показывая, что в нём жили и творили значительные представители русской литературы и открывая новый потенциал для репрезентации «старого города».

Также, с 2012 года театр стал участником муниципальной программы «Самара-детям: мы разные – мы равные», дающей возможность организовывать при театре детскую театральную студию, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают возможность раскрыть свои творческие способности, выступая на сцене рядом с профессиональными артистами и почувствовать себя полноправными членами общества. Результатом работы такой студии обязательно должны становиться спектакли, который входят в репертуар театра. С 2012 года было осуществлены постановки как для детей («Тайна волшебного пера (необычное приключение в обычной лесной школе)», «Жизнь прекрасна» по сказкам Г.-Х. Андерсена, «Золотой ключик» по пьесе А. Богачёвой на основе сказки А. Толстого), так и для взрослой аудитории («Пусть тебе не будет страшно!» по пьесе «Домик на окраине» А. Арбузова).

Важное место в культурной деятельности СХТ занимает и патриотическое воспитание юных жителей Самары. Постановки для детской и подростковой аудитории «За Родину!» по произведениям А. Твардовского и Л. Кассиля, «Дети войны» по документальным источникам о детях-героях, участвовавших в партизанском движении во время Великой Отечественной войны, «Неодушевлённый враг» по рассказу А. Платонова, вносят свой вклад в формировании гражданского самосознания жителей города и области. Спектакль «За Родину!» был удостоен почётной грамоты Министра обороны РФ Шойгу С.К. за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Весной 2021 года СХТ осуществил знаковое мероприятие, посвященное 170-летию Самарской губернии: зрителям была представлена читка пьесы самарского драматурга Александра Игнашова «Алабин. Паралич сердца» в формате театрального эскиза. Режиссёром выступил исполняющий обязанности художественного руководителя СХТ Дмитрий Давыдов. А в главной роли – заслуженный артист России, народный артист Самарской области – Олег Белов, блестяще воплотивший образ самого известного и неоднозначно воспринимаемого самарского Головы Петра Алексеевича Алабина.

В апреле 2021 года СХТ совместно с художественной галереей «Новое пространство» провёл выставку сценических костюмов Марии Казак из спектаклей «Чайка» и «Ромео и Джульетта» в рамках выставки портрета и натюрморта «Цветы не заговаривают первыми». В качестве логического продолжения выставки была организована акция, на которой самарские художники написали портреты актрис СХТ Аллы Набоковой и Анны Калгановой в образах героинь спектакля «Чайка». Картины были представлены публике перед спектаклями по одноимённой пьесе А.П. Чехова

Юбилейный сезон театра

Нынешний театральный сезон для Самарского Художественного Театра примечателен тем, что 5 декабря 2020 года коллектив отметил своё 25-летие. К этой дате были приурочены статьи в социальных сетях об истории театра, проведена викторина для поклонников труппы, хорошо знакомых с её творчеством. Также, для торжества по случаю юбилея был подготовлен театральный капустник и организованы фото-выставки и выставка театральных костюмов. Однако, из-за пандемии мероприятие пришлось перенести в формат онлайн трансляции. Но праздник всё равно состоялся: так как кроме зрителей в интернете, театр поздравили официальные лица. А коллеги из театров «Самарская площадь» и «Мастерская даже представили» свои «капустные» номера в качестве поздравлений.

Торжество в изначальном виде было перенесено на март 2021 года и совмещено с ещё одним праздником: свой юбилей отметила основатель, директор и ведущая актриса театра Алла Набокова.

Мероприятие началось сразу с нескольких арт-объектов: выставки сценических костюмов к спектаклям СХТ «Чайка» и «Ромео и Джульетта» под авторством театрального художника, модельера, члена Союза дизайнеров России, арт-директора «Поволжских сезонов Александра Васильева» Марии Казак; выставки фотопроекта к 25-летию СХТ известного самарского фотографа Евгения Бурнаева, главной идеей которого было развоплощение каждого артиста театра из своего сценического образа. Также вниманию публики была представлена выставка фотографий Александра Крылова, сделанных прямо во время спектаклей. В дополнение ко всему, для зрителей были организованы фотозоны с элементами декораций из спектакля «Чайка» с соответствующим световым оформлением. Началом капустника стал настоящий перфоманс: артисты театра, встречая гостей, все вместе запели песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» (Диалог со счастьем?), приглашая гостей в зрительный зал. Капустник был наполнен театральным юмором, в нём иронически обыгрывались повседневные будни всех работников театра: и артистов, и монтировщиков, и бухгалтерии. А в роли конферансье выступили актрисы, исполняющие роли буфетчицы и уборщицы. Зрелище имело большой успех у зрителей, и многие номера из него обязательно будут исполнены во время показа будущих капустников.

Репертуарный портфель театра.

Классика: Шекспир, Островский, Чехов, Гольдони, Есенин, Тэффи, А.Толстой, Р.Л. Стивенсон.

Современные: Коляда, Шмитт, Поляков, Бьёрклунд, Богачёва, Писарев и Филимонов.