ЧИТАЙТЕ «СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ. КУЛЬТУРУ» — № 12

Вышел в свет 12-й номер «Свежей газеты. Культуры».

Фестивальное лето в «курортной» Самаре открывает фестиваль набережных «ВолгаФест». В редакции – очень сложное и совсем неоднозначное отношение к этому «пожирателю» и без этого скудного бюджета культурного развития, но праздник есть праздник, и анонс мы отдали адепту «Феста» Ксении ГАРАНИНОЙ: помимо первополосного эссе «Взрослый и осознанный «ВолгаФест» в картонном кораблике» ее субъективный путеводитель по фестивальным площадкам.

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Наконец-то до Самары добрались настоящие гастролеры. Пусть они маленькие – эти «Большие гастроли», но настоящие. «Репортаж» с них Татьяны ЖУРЧЕВОЙ – «Большие гастроли Большого драматического».

Чем ответит Тольятти в бесконечном соревновании с областным «мегаполисом»? Почитайте «отчет» Вячеслава СМИРНОВА с театральной лаборатории «Экспериментальный круг», прошедшей в «Колесе» («Диван мертвых»), полистайте программу грядущего фестиваля «Премьера одной репетиции» в «Дилижансе». Выводы – за вами.

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В Самаре – всегда «22». Если джазовый фестиваль, то параллельно обязательно идут джазовые концерты, в программу фестиваля не входящие. Прямо, как в настоящем городе.

О фестивале «Движение» – в следующем номере, а в этом – о замечательном концерте Николая Винцкевича и квартета Григория Файна в художественном музее – «Курские соловьи в джазе» Игоря ВОЩИНИНА.

В прошлом номере мы публиковали размышления Ксении Аитовой о завершающемся театральном сезоне. Вольно или невольно, но читатели мерили сегодняшние самарские театральные события, пользуясь общероссийскими лекалами. В этом номере – впечатления Дмитрия ДЯТЛОВА от выпускного концерта кафедры композиции Московской консерватории («Возможно всё, кроме непрофессионализма»). Самарский взгляд на день завтрашний современной музыки. Тем более интересно, что в программе – сочинения наших земляков: тольяттинки Веры Петровой и самарца Петра Дятлова.

В номер еще один материал Дмитрия ДЯТЛОВА. Он приглашает «послушать вместе» одного из создателей отечественной пианистической школы Константина Игумнова («Стремиться к последней простоте…»).

По соседству – рецензия Анны ЛАЗАНЧИНОЙ на заключительный концерт фестиваля Samara Concerto («Богата Самара талантами»).

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Нескончаемый выставочный «бум» представлен на страницах «Свежей» рецензией на персональную выставку Геннадия Юферева в «Новом пространстве» («Когда я вернусь…» Валентины ЧЕРНОВОЙ), информация о «Выставке графики Евгения Травкина» в Доме архитектора, анонсы выставок Венира Кныжова в Самарском художественном музее («Венир Кныжов – свидетель Времени» Светланы ШАТУНОВОЙ) и Сергея Беляева с учениками в областной универсальной научной библиотеки («Беляев и «беляевцы»).

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Сразу три театральных юбилея на страницах «Свежей». Один – перенесенное в связи с пандемией празднование 90-летие СамАрта. Целый год мы публиковали на страницах газеты «Истории с фотографиями» – проект завлита театра Елены ПОЛЗИКОВОЙ, и вот – заключительный материал цикла – «Кто трусы актерам шьет? Ну, конечно, не завпост…»

Другой юбилей – «свежеотмененный»: 90-летие Самарского академического театра оперы и балета. Точнее не «отмененный», а перенесенный в купированном виде на миниатюрную сцену Дома актера. Но редакция газеты абсолютно уверена: есть что праздновать вне зависимости от сегодняшнего состояния театра. В подтверждение – статья Анны ЛАЗАНЧИНОЙ «Мировые премьеры ХХ века на сцене Самарского театра оперы и балета».

И третий юбилей – 80-летие легендарного создателя первой версии тольяттинского ТЮЗа. О нем – материал Вячеслава СМИРНОВА «Арт-объект и мистификатор Юрий Тя-Сен».

И еще два значимых для Самарского края юбилея. Ольга КРИШТАЛЮК – к 70-летию композитора Марка Левянта («Измерение жизни»), и Юлия ХИЖНЯК – к 45-летию объединения «Библиотеки Тольятти».

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Эссе Леонида НЕМЦЕВ посвящено истории культового фильма «Гражданин Кейн» и его создателям («Гражданин Манк, или История кино в двух дублях»). А Олег ГОРЯИНОВ приглашаем «Посмотреть вместе» фильм Гая Ричи «Гнев человеческий».

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На полосах «Культура и Слово» – очередная порция «Одностиший» Алёны САМСОНОВОЙ, эссе Сергея ГОЛУБКОВА «Читая несерьезные писательские автобиографии…», рецензия Константина ПОЗДНЯКОВА НА РОМАН Микаэля Ниэми «Дамба» и очередная история Германа ДЬЯКОНОВА из цикла Habent sua fata libelli («Анекдоты раннего Возрождения»).

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В номере – новая ностальгическая сказочка Зои КОБОЗЕВОЙ «Хорошо сидеть под чёрной смородиной».

На «Факультете ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА – страшная «образовательная» зверюга «Из новейшего бестиария». Экзамены в самом разгаре, однако…

Татьяна РОМАНОВА в колонке «О языке» напоминает о глобальной проблеме современности – «Птенцы гнезда Ковида». И на соседней полосе – «Культура vs Наука» – в центре внимания Германа ДЬЯКОНОВА проблемы глобальные – «Две сестры немилосердных» и «Маленькие помощники естествоиспытателей».

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Совершенно не сговариваясь, сразу два автора прислали материалы, связанные с легендарным директором завода № 18 Матвеем Шенкманом, который в годы Великой Отечественной выпуск в Куйбышеве самолетов ИЛ-2. Но если главный библиотекарь самарской библиотеки № 5 Ирина КРАСНЯНСКАЯ рассказывает о поисковой работе в архивах и организации мемориального пространства в библиотеке («Место памяти»), то расследование Аркадия СОЛАРЕВА затрагивает весьма неприятную роль самарских бюрократов в сохранении памяти о героическом авиастроителе («Матвей Шенкман. Последний приют в двух могилах»).

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о Владимире Казимировиче Вольском.

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Не забывайте о «Книжной полке» и «Самарских премьерах».

Читайте «Свежую» и пребудет с вами сила.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».