О ситуации с «Парком Гагарина»

СЖР опроверг информацию «Агоры» о получении иностранного финансирования.

Минюст РФ признал иностранным финансированием грант, выданный Союзом журналистов России (СЖР) самарскому изданию «Парк Гагарина»*. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил глава правовой группы «Агора» Павел Чиков.

Указано, что «Установлен факт получения Организацией опосредованного иностранного финансирования 22.12.2020 посредством получения субсидии по результата конкурса СМИ социально-ориентированной тематики…»

- Упомянутый «конкурс СМИ социально-ориентированной тематики» проводится Союзом журналистов России из средств, получаемых от Министерства Труда и социальной защиты, — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. — Для этих средств у СЖР даже открыт отдельный расчетный счет. У СЖР, как у Всероссийской Общественной организации, множество контрагентов, которые сотрудничают с нами по хозяйственным вопросам: во время проведения наших фестивалей и форумов. Всех проверить «на иноагенство» очень сложно и как можно узнать, получала ли организация, с которой мы сотрудничаем, иностранное финансирование? Особенно, если у нее нет статуса иноагента на момент сотрудничества?

Для справки : конкурс СМИ социально-ориентированной тематики охватывает около 400 СМИ ежегодно, несколько последних лет.

- Павел Чиков передергивает, когда пишет, «Союз в 2019 году получал деньги из-за рубежа». В том же скрине написано «получал деньги от юрлиц, финансируемых из иностранных источников». Это, мягко говоря, не одно и то же. СЖР более пяти лет не получает никакого зарубежного финансирования. И у Минюста, насколько нам известно, — нет претензий к СЖР – отметил глава СЖР.

*По решению Минюста, «Парк Гагарина» внесен в список НКО, выполняющих функции «иностранного агента».

Источник: Союз журналистов России