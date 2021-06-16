Курсы для журналистов, работающих в зонах повышенного риска

В октябре Союз журналистов проведет специальные учебно-тренировочные курсы по подготовке представителей СМИ к работе в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время ведется прием заявок, который продлится до 30 июня.

На учебу приглашаются работники федеральных и региональных СМИ, информационных структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах повышенного риска.

«В процессе занятий слушатели приобретают знания и навыки при информационном освещении контртеррористических операций, боевых действий, массовых беспорядков, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций», — говорится в официальном письме председателя Союза журналистов Москвы, главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева.

Отмечается, что учебно-практические курсы «Бастион» являются составной частью Комплексного плана информационного противодействия терроризму в РФ, утвержденного президентом страны. Занятия пройдут и в полевых условиях, на специализированных полигонах, с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением боевой техники. А это значит, что слушателям придется «побывать в заложниках, готовить материалы с места события и контактировать с представителями временных пресс-центров. Перед слушателями курсов выступят специалисты ФСБ, НАК, МО РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, военные медики. Мастер-классы ведут известные журналисты.

Слушатели обеспечиваются бесплатным жильем и питанием за счет организаторов курсов. Проезд до места обучения и обратно – за счет направляющей стороны.

Журналисты и представители информационных структур при положительном решении вопроса с участием должны не позднее 30 июня 2021 года направить заявку в адрес организаторов. Обязательно указываются данные о каждом участнике курсов: ФИО, должность и место работы, контактный телефон каждого слушателя, а также копию первой страницы паспорта (присылать на электронные адреса ujmos1990@mail.ru, zacpk05@gmail.com).

Напомним, курсы действуют с 2006 года при государственной поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. За это время учеба была организована в семи федеральных округах. Испытание «Бастионом» прошли порядка 500 корреспондентов, операторов, видеоинженеров, представителей информационных структур органов власти и силовых ведомств.

Пресс-служба правительства Забайкальского края, Ксения Хапицкая.

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На фото — курсы «Основы безопасности работы журналистов в чрезвычайных ситуациях», проходившие в марте 2021 г. в Москве.

Автор фото — Елена Абкина.