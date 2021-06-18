В четверг президент России Владимир Путин отклонил законопроект об ужесточении ответственности массмедиа за цитирование «фейковых СМИ», принятый Госдумой в мае этого года.

В принятом Госдумой законе говорилось о том, что журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных сведений из другого СМИ в случае, если нельзя установить главного редактора издания, которое стало первоисточником этой информации. Идея закона, авторами которого были первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский и депутат Евгений Ревенко, заключалась в том, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ. «В прошлой версии закона о СМИ говорилось, что можно ссылаться на «другое СМИ».

Этим часто пользовались для того, чтобы что-то выдумать, сослаться на несуществующее СМИ и таким образом «запутать след». Если главного редактора установить невозможно, то, соответственно, СМИ не существует, поэтому ответственность будет нести тот, кто разместил какую-то информацию, прикрывшись, по сути, выдуманным цитированием», – говорил Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Союз журналистов России изначально высказывался против принятия этих поправок. В частности, секретарь СЖР Михаил Федотов в своём комментарии отметил, что «…новые поправки к закону «О СМИ» могут привести к ограничению свободы распространения информации и кратному увеличению ответчиков по диффамационным искам. Эта поправка … не имеет никакого юридического смысла. Она свидетельствует только о недостаточной осведомленности авторов в области права СМИ. Они не учли, что наше законодательство «О СМИ» строится на принципах ответственности СМИ, а не главного редактора. Поэтому по закону «О СМИ» возможно, например, прекращение и приостановление деятельности СМИ, но не главного редактора» , — сказал М.Федотов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, со своей стороны, сразу после принятия поправок Госдумой, подчеркнул, что «… теперь журналисты будут испытывать опасения при цитировании других СМИ. И этот «внутренний редактор» может остановить целый ряд журналистских расследований и других не менее сложных и важных журналистских работ».