Более 1000 человек претендуют на звание лучшего журналиста России.

Завершился прием работ на соискание профессиональной журналистской премии, объединяющей все СМИ, – «ТЭФИ-Мультимедиа».

В настоящее время идет техническая обработка всех поступивших работ. По словам генерального директора Фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиевой: «По предварительным подсчетам, больше всего заявок в номинациях Digital и телевидение».

Всего в конкурсе 25 номинаций, разделенных на блоки: телевидение, радио, печатные СМИ и Digital. Победители в каждой из них получат фирменный приз, разработанный специально к этой премии известными теледизайнерами, и золотой диплом. Церемония награждения состоится 11 сентября в Сочи на XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2021″.

Организаторы премии: Фонд «Академия Российского телевидения» и Союз журналистов России.