Правила игры: какова роль журналиста в судебном процессе глазами адвоката?

В дискуссионном клубе «По добру и справедливости» Самарского союза журналистов встретились представители СМИ и адвокатского сообщества.

Дискуссионный клуб «По добру и справедливости» — это живое общение между профессионалами из различных отраслей и организаций.

Здесь они обмениваются идеями, опытом, экспертными мнениями в области защиты гражданских прав и свобод. Главная задача – обеспечитьобщение адвокатов, юристов, журналистов и представителей других профессий глаза в глаза, аккумулировать экспертные мнения и вырабатывать правовую позицию по тем или иным инициативам, направленным на улучшение юридического ландшафта и правой грамотности журналистов.

В этот раз в мероприятии участвовали секретарь СЖР, председатель СОО СЖР Ирина Цветкова, член СЖР Ирина Тулгаева, главный редактор «Эхо Москвы» в Самаре Сергей Курт-Аджиев, зав. кафедрой журналистики СГСПУ Наталья Борщева, журналист, блогер Ян Налимов, блогер Алексей Сиверкин, а также представители журнала «Первый», изданий «КП в Самаре», «Самарская газета», «Самарское обозрение», «КоммерсантЪ». Адвокатское сообщество представили В.Э. Арзиани , А.В. Бородин, А.В. Кокин, И.А. Струков, А.И. А.И. Карнамазов.

Профессионалы обсудили обсудили особенности освещения дел и роль журналиста в судебном процессе.