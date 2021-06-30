Состоялась XXII отчётно-выборная конференция областного Союза журналистов

29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчётно-выборная конференция Самарского областного отделения Союза журналистов России (СОО СЖР). В работе конференции приняли участие делегаты из различных городов и районов Самарской области.

Приветственные письма в адрес делегатов и участников конференции прислали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава г.о.Самары Елена Лапушкина. Поздравления также поступили от главного федерального инспектора по Самарской области Юрия Рожина, уполномоченного по правам человека Самарской области Ольги Гальцовой, министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Алексанра Винникова, начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, врио начальника УФСИН России по Самарской области Евгения Заярко, Администрации муниципального района Кошкинский, ректора Поволжского православного университета Дмитрия Лескина, Союза православных женщин и других.

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова выступила с докладом о работе организации за последние пять лет и рассказала о перспективах деятельности Союза.

Она подробно рассказала о направлениях работы организации и подчеркнула:

«Сделано Правлением немало. Но впереди еще много дел. Безусловно, мы будем продолжать работу, связанную с защитой прав и законных интересов журналистов и СМИ, оказывать по возможности юридическую помощь, заниматься просвещением журналистов в правовой области, в первую очередь. Активно развивать молодежное направление. Союз – это командная работа Правления и всех коллег. Только вместе мы можем добиваться больших успехов, преодолевая трудности».

Также были заслушаны доклады о работе Коллегии Большого жюри и Ревизионной комиссии СОО СЖР.

Делегаты признали работу Правления областного Союза журналистов удовлетворительной и единогласно избрали председателем СОО СЖР на новый срок Ирину Цветкову.

Областной Союз журналистов на протяжении многих лет сохраняет лидерские позиции среди региональных журналистских организаций, являясь самым крупным и деятельным творческим союзом в Самарской области.

В числе приглашенных на конференцию гостей был заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. В своем выступлении он подчеркнул: «Из 85 отделений Союза журналистов России далеко не все столь активны и авторитетны в своих регионах, как Самарское отделение. Мы ценим вашу организацию за ее активность. Важно отметить, что Ирина Владимировна – не только председатель регионального отделения, но и секретарь Союза журналистов России, она участвует и в федеральной повестке работы».

Также Алексей Вишневецкий вручил главному редактору «Свежей газеты. Культуры» Виктору Долонько Почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед журналистским сообществом».

Фото Юрия Стрельца