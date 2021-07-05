Ирину Цветкову с переизбранием поздравил председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников

Председатель Самарской Губернской Думы Г. П. Котельников поздравил И.В. Цветкову с переизбранием ее на пост председателя Самарского областного отделения СЖР.

«ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА!

Сердечно поздравляю вас с переизбранием на должность председателя самарского областного отделения союза журналистов России!

Возглавляемая Вами организация является одним из самых активных творческих союзов губернии и многие годы сохраняет лидерские позиции среди журналистских организаций других регионов страны. В этом — ваша большая личная заслуга как настоящего профессионала своего дела и опытного руководителя.

Искренне желаю Вам и всем самарским журналистам здоровья, счастья и новых творческих успехов на благо самарского края и его жителей!»

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и города Самары Г.П. Котельников.