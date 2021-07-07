О Школе молодого журналиста

Говоря об историях успеха выпускников Школы молодого журналиста, следует напомнить и о самом проекте .

23 года в Домжуре действует Школа молодого журналиста. Здесь учеников старших классов с октября по май знакомят с азами журналистики. Путевку в профессию ребятам дает Ирина Михайловна Иберева.

Каждое занятие в Школе включает информационный блок в формате интерактива и практические упражнения. Готовые материалы учеников публикуются на сайте Самарского Союза журналистов.

Кто-то приходит в Школу с твердым решением поступить на журфак, а кто-то – из любопытства, чтоб узнать, как «рождаются» выпуски новостей.

Чтобы сформировать у молодых людей представление о работе СМИ, проводятся экскурсии в редакции газет, телекомпаний, радиостанций. Юнкоров встречают в телекомпаниях «ГИС», «ГТРК», «Губерния», редакция «Российской газеты»…

Сейчас из-за ограничений эпидемиологов работа Школы перешла в онлайн-формат. Но никакой карантин не отменяет поиска своего места в жизни. И в Дом журналиста обращаются старшеклассники с просьбой помочь подготовиться к вступительным испытаниям на факультет.

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