ЧИТАЙТЕ «СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ. КУЛЬТУРУ» — № 14

Вышел в свет 14-й номер «Свежей газеты. Культуры».

«Самара туристская» – этой теме посвящено несколько материалов последнего перед летними «каникулами» номера: репортаж «Ширяево туристическое», путевые заметки Татьяны ПАРХАЧЕВОЙ с фотографиями Юрия СТРЕЛЬЦА «Будь благословенна, земля Сергиевская!», эссе Дильбар ХОДЖАЕВОЙ «Вишня» и материал ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «Камо грядеши?»

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Театрально-концертных событий за две недели, прошедших после предыдущего номера «Свежей», – немного: Международный фестиваль духовых оркестров («Музыка на сопках Маньчжурии» Игоря ВОЩИНИНА), гастроли Астраханского театра оперы и балета («Звезда по имени Фауст» Ольги КРИШТАЛЮК и «Два вечера с астраханским балетом» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ), театральный фестиваль «Премьерой одной репетиции» («Всё для детей: о смерти, тоске и тревоге» Вячеслава СМИРНОВА).

С выставочной и музейной деятельностью – чуть активнее: коллективная выставка Тольяттинской организации Союза художников России в «Новом пространстве» («Прекрасен тот Союз» Валентины ЧЕРНОВОЙ), персональные выстави ульяновца Вячеслава Сайкова в Самарском художественном музее («Артефакты Вячеслава Сайкова» Светланы ШАТУНОВОЙ) и Любови Егоровой в новокуйбышевской галерее «Виктории» («И дольше века длиться день» ШАТУНОВОЙ же), две выставки – художественной фотографии и авторских кукол – в тольяттинском Музее актуального реализма («Осмысление прошлого» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ), а также «Эксклюзивная кукла особняка Клодта» и «Выставка на склоне» у площади Славы областного Фотообъединения.

В этой же рубрике – впечатления Ксении ГАРАНИНОЙ от итоговой выставки ежегодной премии «Инновация» в нижегородском «Арсенале» («Оптимизм самарской «Мухи» на мрачной «Инновации»).

В событийной палитре – репортаж с отчетно-выборной конференции Самарского отделения Союза журналистов России («Работа будет сделана и делается уже») и открытие мемориальной доски на улице легендарного самарского филолога Софьи Агранович («На улице Агранович» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ).

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В Галерее людей Культуры «Свежей» в этом номере – филолог Анатолий Леонидович Киселев («Пришвинская Робинзонада Анатолия Киселева» Сергея ГОЛУБКОВА) и архитектор Сергей Алексеевич Малахов («Великий изобретатель Сергей Малахов» Валерия БОНДАРЕНКО).

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В аналитическом блоке газеты – литературное расследование Георгия КВАНТРИШВИЛИ «Трижды самарец» с предисловием Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА. «История одного села» от Ольги ГОРОДЕЦКОЙ («Башкирские просветители»), исторические заметки Аркадия СОЛАРЕВА «Генерал и писатель – «крестный отец» местного самоуправления» о Валерии Ивановиче Чарыкове, «Поиски жанра» Леонида НЕМЦЕВА «Отражение для вечного возвращения».

Герман ДЬЯКОНОВ напоминает о том, что на дворе – Год науки («Наука: вера, надежда, любовь») и предлагает занимательную дилогию: «Дон Жуан? Любовь к Геометрии!» – «Дон Жуан, или Любовь к Геометрии».

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о генерале Григории Струкове.

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Новая «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ – «Назад к Вилли Винки». Новая страничка Татьяны РОМАНОВОЙ о языке – «Вербальные знаки времени».

Газета продолжает рубрику «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». На этот раз тема – «Как в Самару приезжала КГБ и что из этого вышло».

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Константин ПОЗДНЯКОВ знакомит с «Балладой о мошенниках» Энрико Реммерта («Горестная жизнь плута»). Олег ГОРЯИНОВ приглашает посмотреть «Возвращение трагедии», а Дмитрий ДЯТЛОВ послушать музыку Федерико Момпоу («Над тобой только цветы…»).

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Не забывайте о «Книжной полке» и «Самарских премьерах». И готовьтесь к предстоящему фестивалю «Золотая Маска в Новокуйбышевске».

Читайте «Свежую» и пребудет с вами сила.

Напоминаю, что новый номер газеты выйдет (должен выйти) в свет 26 августа.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».