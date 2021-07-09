XXV юбилейный форум «Вся Россия» пройдет в Сочи в сентябре

В начале осени в Сочи состоится XXV юбилейный форум «Вся Россия».

В курортном городе черноморского побережья состоялось рабочее совещание председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, мэра Сочи Алексея Копайгородского и руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Галины Жуковой.

В совещании приняли участие глава секретариата СЖР Денис Токарский, секретари СЖР Рафаэль Гусейнов и Ашот Джазоян.

Обсуждались подготовка и проведение XXV юбилейного форума «Вся Россия», который состоится в Сочи в сентябре. Алексей Копайгородский выразил уверенность, что все мероприятия пройдут на высоком организационном уровне при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Со своей стороны, подчеркнул мэр Сочи, мы уже приняли все необходимые меры.

Глава курорта отметил, что для города — большая честь идет ответственность принимать самый масштабный журналистский форум мира. В программе запланированы десятки круглых столов, мастер- классов и творческих встреч с ведущими специалистами.

11 сентября, в преддверии форума современной журналистики, в Сочи проведут церемонию вручения первой национальной премии «ТЭФИ- Мультимедиа», которая присуждается за высшие достижения в отрасли.

— Мы надеемся, что среди участников форума будут и зарубежные гости, сейчас ведем переговоры. Пока подтвердили свое участие делегаты из Болгарии, Сербии, Беларуси, – заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В преддверии форума Администрация Сочи совместно с Союзом журналистов России объявили конкурс на лучший имиджевый материал о Сочи.

Победителей наградят во время церемонии закрытия форума «Вся Россия».

По завершении совещания Мэр выразил благодарность Владимиру Соловьёву и всему оргкомитету за проведённую работу и заверил, что будут приложены все усилия, чтобы сочинский форум прошёл продуктивно, ярко и оставил у участников хорошие воспоминания о городе.

Источник : Союз журналистов России