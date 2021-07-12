Самарские журналисты и блогеры могут стать лауреатами премии #МЫВМЕСТЕ

С 18 мая по 5 декабря 2021 года при поддержке президента РФ проходит Международная Премия #МЫВМЕСТЕ.

Принять участие в творческом конкурсе могут журналисты, блогеры, достигшие 14 лет, и представители юридических лиц и НКО в сфере медиа.

Заявку на участие можно подать по 4 номинациям:

«Социальные медиа» — каналы и блоги (на платформах Telegram, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Вконтакте, Одноклассники), посвященные социальной тематике и развитию позитивной гражданской активности;

«Медиаволонтерство» — волонтерские медиапроекты для НКО;

«Стротеллинг» — видео, фоторепортажи, тексты с историями о волонтерах, активистах, благотворителях и других людях, меняющих жизнь к лучшему;

«Локальные медиа» — контент, фото, видео, тексты о созидательной гражданской активности малых населенных пунктов: сел, деревень и городов с численностью до 50 тыс. человек. Материалы должны быть размещены в местных региональных и/или муниципальных блогах, интернет-пабликах, СМИ.

Победители получат диплом, подарки и медиаподдержку от партнеров Премии и другие бонусы.

Подробнее о конкурсе и номинациях в презентации ниже!