Выпускники ШМЖ о себе, о Школе и своем выборе

Бывшие ученики Школы молодого журналиста разных лет поделились тем, как сложилась их жизнь после выпуска. Кто-то из них уже начал работу корреспондентом, некоторые связали жизнь со смежной специальностью. Но каждый отмечает, что знания, полученные в Школе, ежедневно пригождаются в работе.

Анастасия Бурмистрова, выпуск 2014 г.:

Журналистика пригодилась

- Отучилась в Самарском университете на журналиста, получила степень бакалавра.

Во время обучения стала интересоваться онлайн-журналистикой, модной журналистикой и в итоге ушла в изучение модных блогеров.

Получила степень магистра в социологии, изучала социальную аналитику новых медиа, написала несколько научных статей на тему самопрезентации в модном блоге. Вела свой модный блог в течение 5 лет, защищала свой проект на всех ВКР (выпускная квалификационная работа).

Сейчас работаю SMM менеджером и digital-маркетологом, но журналистика очень пригодилась в работе — взгляд на написание даже обычных материалов меняется.

Анастасия Левкович, выпуск 2013 г.:

Навыки журналиста помогают и в жизни

- У меня все хорошо: живу и работаю в Москве, в PR-агентстве, помогаю диджитал-компаниям рассказывать о себе в СМИ. Параллельно получаю дополнительное образование психолога. Вообще с первого курса университета много писала и публиковалась – спасибо нашим тренингам в Школе! Она для меня — отличный первый шаг в профессию. Работала журналистом и провела в этой профессии больше 6 лет. Сначала в «Самарских известиях», потом в «Большой деревне», а после в Москве в деловом журнале о здравоохранении Vademecum. Навыки журналиста очень помогают и в других профессиях, и в жизни в целом.

Олеся Масливец, выпуск 2018 г.:

Не ленитесь, школяры!

- Позади 3 года учебы в Самарском Госуниверситете на факультете журналистики. Наши занятия в Школе молодого журналиста помогли мне понять, как чистить текст. Я теперь даже посты в соцсетях максимально выжимаю. Благодаря упражнениям, которые мы проходили, — вижу «грязь» и несобранность в чужих текстах. Будущие школяры! Если Ирина Михайловна говорит – «пишите», значит садимся и пишем. Не ленитесь! Пригодилось мне это умение ещё как! Потому что на «телевидении», где я учусь, писать не учат. Зато периодически требуют.