Специальная номинация Всероссийского конкурса на Лучшее журналистское произведение 2021 года «Самая интересная история в российском страховании»

Союз журналистов России в партнёрстве с ПАО СК «Росгосстрах» вводит специальную номинацию Всероссийского конкурса на Лучшее журналистское произведение 2021 года — «Самая интересная история в российском страховании».

Номинация посвящена 100-летию деятельности компании ПАО СК «Росгосстрах». Задача конкурса – показать масштаб работы старейшего отечественного страховщика, его значимость, место в жизни страны, историческую связь между прошлым российского страхования и его будущим.

«Мы с огромным уважением относимся к истории нашей компании, которая неразрывно связана с историей нашей страны и в полной мере отражает этапы развития экономики, социальной сферы и быта в Советском Союзе и России. Стараемся с помощью коллег в региональных филиалах пополнять наш музей в Доме Госстраха в Москве и электронный музей на сайте новыми экспонатами: маркетинговой продукцией советского времени, фотографиями и документами, рассказывающими о том, как госстраховцы вот уже на протяжении столетия обеспечивают финансовой защитой жизнь, здоровье и имущество россиян, как они в чрезвычайной ситуации приходят на помощь людям первыми после спасателей, — говорит директор Департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью Кирилл Бобыльков. — С учетом всероссийского масштаба работы нашей компании мы хотим, чтобы достоянием общественности стали все новые интересные факты о «Росгосстрахе», его сотрудниках и страховых агентах. И рассчитываем, что конкурс Союза журналистов поможет открыть пока еще малоизвестные обстоятельства деятельности наших предшественников, особенно в различных регионах нашей страны, а СМИ предложат материал, который вызовет неподдельный интерес у читательской аудитории».

Победителям конкурса будут вручены Дипломы специального образца, утвержденные Союзом журналистов России, а также специальные призы от партнера конкурса ПАО СК «Росгосстрах».

Конкурсные материалы принимаются по электронной почте inside@insiders.ru до 20 августа 2021 года включительно. Торжественное подведение итогов состоится на Форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021» в сентябре 2021 г. в г. Сочи.

Подробности и положение о конкурсе.