В Самарской области состоится Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого  

В Самарской области стартует XXI Всероссийский Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого, организованный Центром-музеем Владимира Высоцкого г. Самара при официальной поддержке Министерства спорта Самарской области и Федерации парусного спорта России.

Информационным партнером регаты является Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Согласно календарю соревнований, парусная регата состоится в пяти городах России: Самаре (25 июля), Тольятти (24 и 25 июля), Владивостоке (16-25 июля), Сочи (23-25 июля) и Калининграде (21-23 июля).

На регате будут разыграны призы: Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок губернатора Самарской области, переходящий Кубок Главы г.о.Самары. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые, третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

Главный приз – сертификат на 20 000 рублей, учрежденный «Фордевинд-Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете. Также победители будут награждены подпиской на журнал «Тарпон», а также подарочными сертификатами от «Шойхер» Картинг-клуба на прокат картов для взрослых и детей.

Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. В 2020 году в регате приняло участие порядка около 700 участников (на 300 судах).

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Ханчину Всеволоду Ароновичу. В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами ГМК-2 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея В.Высоцкого». Созданная им регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России. Всеволод Ханчин был отмечен Знаком «За выдающийся вклад в развитие Олимпийского движения».

Регата широко освещается в СМИ. Ежегодно информационную поддержку регате оказывают Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение областного Союза журналистов. Яркие фоторепортажи публикуются на сайтах https://sjrs.ru и https://ruj.ru и в соцетах.

Партнерами регаты также являются ГАУ СО «ОЦСМ», Межрегиональная общественная организация «Ассоциация катамаранов класса «Накра-17» и «Торнадо», я/к «Дружба» (г.Тольятти), Федерация парусного спорта г.Самары, я/к «Волга» (г.Самара), я/к «Семь футов» (г. Владивосток), я/к «Сочи» (г.Сочи), ООО «Фордевинд-Регата» СПБ, яхтенный журнал «Тарпон» СПБ, ООО «ВолгаДокумент», ПАО «Куйбышевазот». «Шойхер» Картинг-клуб, «Шойхер Паркет», ГК «Байт».