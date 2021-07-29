Глава Союза журналистов: добросовестному СМИ не составит труда аккредитоваться на сентябрьских выборах

Центральная избирательная комиссия Россия предложила разумные меры аккредитации журналистов на выборах в сентябре. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель Союза журналистов России (СЖР), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв.

«Центризбирком России предложил разумные меры аккредитации журналистов в ходе избирательной кампании. Для добросовестного СМИ не составит труда ни подать запрос на аккредитацию, ни подтвердить информацию при ее проверке», — сказал Соловьев.

По его словам, при этом необходимо четко разграничивать работу журналистов во время выборов и тех, кто использует удостоверения СМИ для других целей. «Большинство, безусловно, занимается освещением выборов, но есть и те, кто прикрывается журналистским удостоверением и поставляет непроверенную информацию, нагнетая негатив. Последнее можно даже назвать политической деятельностью, а она с журналистикой несовместима», — считает Соловьёв. Он подчеркнул, что Союз журналистов России всегда выступает за четкое соблюдение журналистами норм профессиональной этики, в том числе и в период выборов.

Соловьёв также отметил, что роль журналиста на выборах очень важна. «Объективное информирование обо всех стадиях избирательного процесса, выявление недостатков способствуют улучшению работы избирательной системы, созданию равных условий для всех кандидатов, помогают развитию института общественного наблюдения», — сказал Соловьев. Он напомнил, что СЖР уже не первый год заключает соглашения о взаимодействии с Общественной палатой России в период выборов.

Правила аккредитации СМИ

На заседании в среду ЦИК принял новый порядок аккредитации СМИ на избирательных участках. Общероссийские СМИ могут подать заявку в Центризбирком с 30 июля до 6 сентября 2021 года или в избирательную комиссию субъекта РФ с 30 июля по 13 сентября 2021 года. Региональные СМИ могут подать заявку в те же сроки, но только в свой региональный избирком.

Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня голосования — 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании там, где оно используется. Региональный избирком теперь может организовать подачу заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организовать выдачу удостоверения, что облегчает аккредитацию местных (районных и городских) СМИ.

Кроме того, предметно прописано право журналистов присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты и составлении актов по ним, подтверждено их право на фото- и видеофиксацию этих процедур. Аккредитацию на выборы может получить представитель СМИ, работающий на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до назначения выборов. ЦИК может приостановить аккредитацию тем представителям СМИ, которые нарушают права, законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Также журналисты должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, теперь аккредитация действительна только на дни голосования, а не в течение одного года, как это было ранее.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.