Не стало Анатолия Шаврина

Вчера, 28 июля, ушел из жизни ветеран региональной журналистики Анатолий Александрович ШАВРИН.

Шаврин Анатолий Александрович – заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза журналистов России, старейший журналист Тольятти, писатель, историк, посвятивший свою жизнь АвтоВАЗу.

Анатолий Шаврин внес весомый вклад в развитие Автозаводской журналистской организации в Тольятти, сформировал уникальный архив материалов по истории отечественного автопрома. Заводской журналист Анатолий Шаврин с пером, блокнотом и магнитофоном присутствовал на всех заседаниях суженой дирекции, правления и совета директоров автогиганта, написал множество ценных материалов. Благодаря этому до сих пор живут востребованными созданные Анатолием Александровичем книги по корпоративной истории и о ярких персоналиях Тольяттинского автогиганта. На их основе пишут дипломные работы историки Тольяттинского госуниверситета.

Правление Самарского областного отделения СЖР, друзья, коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Шаврина Анатолия Александровича и выражают соболезнование родным и близким.

Светлая память…