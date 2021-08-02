Не стало Ясена Засурского

Ушёл из жизни Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Заслуженного журналиста России не стало на 92-м году жизни.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Окончил школу экстерном и в 1944 году и в возрасте 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза.

По окончании института, поступил в аспирантуру, получил учёное звание профессора, став доктором филологических наук. С 1953 года — на факультете журналистики МГУ был старшим преподавателем, затем доцент. С 2007 года Ясен Засурский занимал почётную должность президента факультета журналистики.

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубока оскорбит по поводу смерти легенды советской и российской журналистики.

Вечная память Ясену Николаевичу…