Самарское областное отделение Союза журналистов России оказывает поддержку организациям, которые занимаются благотворительность. В числе таких организаций — фонд «Источник Веры».

Благотворительный фонд “Источник Веры” существует с 2017 года и помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с диагнозом ДЦП. Основная цель фонда, это улучшение качества жизни детей с ОВЗ, в том числе финансовая и психо-эмоциональная поддержка. БФ “Источник Веры” возглавляет особая мама — Виноградова Вера.

Фонд реализует множество социальных проектов, среди которых два гранта при поддержке Президента РФ Путина В. В. и один при поддержке Минэконом развития Самарской области.

Особая мама — это тот человек, который 24 часа рядом с особым ребенком, покормить, поменять памперс, дать лекарства ( и не один раз, а строго по часам) и многое многое другое, чего нет со здоровыми детишками. День сурка изо дня в день, но наши мамы сильные и не жалуются! Но мы то знаем как тяжело таким мамам и готовы им помочь!

Чтобы избежать эмоционального и физического выгорания БФ “Источник Веры” создал социальный проект “Добрая Ценная Помощь”, уже более полугода добрые няни посещают семьи, где воспитывают детей с диагнозом ДЦП и освобождают маму на 4 часа в день! Небольшая передышка — это как глоток воздуха, это возможность немного отдохнуть, восстановить силы, сделать неотложные дела и многое другое, что сделать тяжело, не имея ни минуты свободного времени.

Няни прошли 2-х месячное обучение по уходу, кормлению, позиционированию, прослушали практические семинары игротерапевта, эрготеравта, психолога и физического терапевта.

Но проект оказался нужным не только родителям, но и детям! У детей появился новый друг в лице няни, которая быстро нашла с ними общий язык! Дети с нетерпением ждут свою няню, играют, общаются, читают книги! Няня — это не только человек, который ухаживает, но и человек, который стал другом!

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Движение — жизнь

БФ «Источник Веры» стал победителем конкурса социальных проектов Минэкономразвития Самарской области! Реализация проекта началась с 1.11.2020 года и попала в точку в период ситуации, связанной с короновирусом.

В период самоизоляции мы поняли, что дети не получают реабилитацию, которая им необходима на постоянной основе. Дети с диагнозом ДЦП сидели дома не имея возможности посещать медицинские и реабилитационные центры, а для особых детей, «застой» в реабилитации равен откату в физическом плане, отсюда возникновение контрактур, усиление мышечного тонуса и многое другое! Зная проблему, мы нашли решение, написали заявку под названием «Движение — жизнь» и наш проект был одобрен на получение гранта!

В ходе проекта родители детей с диагнозом ДЦП прослушали онлайн- семинары с физическим терапевтом, далее в течении 10 месяцев согласно полученным рекомендациям они занимаются с детьми в домашних условиях! На грантовые средства Фонд закупил необходимое оборудование для занятий, это мягкие модули, степпер, балансировочную доску!

Общая сумма для реализации проекта 1322608 рублей, грантовая поддержка 997548 рублей!