Как правильно освещать выборы?

В Самарском Доме журналистов прошла встреча членов Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами с представителями СМИ региона.

Вела круглый стол на тему: «Информационное взаимодействие по вопросам общественного наблюдения за выборами» Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель СОО СЖР. Во вступительном слове Ирина Владимировна вспоминала свой опыт участия в выборах:

«Много лет назад я была кандидатом в депутаты Губернской думы. За мной никто не стоял кроме журналистов, но мы хорошо провели предвыборную компанию. Я была второй. Многие не могли поверить и пытали меня: ”Скажи, кто за тобой стоял”. Почему-то людям не верится, что можно идти на выборы самому, быть выдвинутым своим сообществом и не обязательно, чтобы за тобой были люди, как принято говорить, с большим мешком».

Одной из самых животрепещущих тем круглого стола стал вопрос о доступе журналистов на избирательные участки в условиях новых правил аккредитации. Изменения, которые внес ЦИК в правила аккредитации представителей прессы, вызвали широкое обсуждение в обществе.

Член Избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова подробно рассказала о правилах аккредитации и ответила на вопросы участников встречи.

По словам эксперта, аккредитация на единый день голосования началась 30 июля и продлится до 13 сентября. Действует 17-19 сентября и во время повторного голосования. Аккредитуют журналистов, с которыми у СМИ заключен трудовой договор — он должен действовать как минимум за два месяца до официального назначения выборов

На каждого журналиста необходимо заполнить регистрационную форму, а также приложить фотографию в электронном виде и свидетельство о регистрации СМИ.

Документы можно подать в Избирательную комиссию Самарской области или в Территориальные комиссии.

Еще одно новшество — избиркомы в определенных случаях могут проверять достоверность сведений, которые предоставили в своей заявке на аккредитацию редакции СМИ. Они могут запросить у редакции подтверждающую информацию.

«Ситуация такова, что назваться журналистом может каждый и напечатать подтверждающий документ тоже не проблема. Поэтому необходимо оградить избирательный процесс от возможных злоупотреблений», — заметила Светлана Симонова.

О полномочиях журналистов и правилах работы на избирательных участках рассказал Сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Виктор Полянский. С учетом трехдневного голосования права журналистов были расширены. Они смогут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами об итогах голосования, получать их копии, а также вести фото- и видеосъемку, предупредив председателя и секретаря комиссии, находиться на заседаниях избиркомов.

Аккредитованные представители СМИ могут присутствовать при проведении выездного голосования.

Однако важно помнить, что ЦИК России, избирательная комиссия Самарской области может приостановить аккредитацию тем представителям СМИ, которые нарушают общественный порядок, санитарные и этические нормы и вмешивается в работу избирательной комиссии.

Член Общественного штаба, председатель комиссии ОПСО покоммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский поделился с собравшимися своими наблюдениями по информационным вбросам и возможным способам борьбы с ними:

«Из-за чего возникают фейки? В первую очередь, из-за информационного вакуума. Поэтому здесь наша задача быть как можно более открытыми и давать людям максимум информации, чтобы не было возможностей для фантазий».

Елена Кольцун, член Общественного штаба, Генеральный директор «Самара-ГИС» подробно рассказала как действовать журналисту во время работы на избирательном участке в день голосования.

Журналист имеет право находиться на избирательном участке с его открытия и до момента окончания подсчета голосов.

1. При появлении на УИК, показать председателю комиссии удостоверение журналиста и паспорт (конечно, при условии оформленной аккредитации);

2. Сразу уведомить, что будет вестись фото- и видео-съемка;

3. Снимать и фотографировать можно из любой точки УИК, но так, чтобы не мешать работе комиссии и не создавать помех избирателям.

Важно, чтобы в объектив не попали персональные данные: списки избирателей, их лица и заполненный бюллетень для голосования.

4. Если планируется взять интервью у избирателя, то необходимо получить его согласие на съемку.

При этом если снимаете членов избирательной комиссии во время голосования, то специального разрешения на съемку их лиц не нужно, так как они в этот момент выполняют публичную функцию.

Журналист имеет право фиксировать нарушения при помощи той аппаратуры, которую использует в своей работе.

Как будет работать ситуационный центр и электронная карта нарушений Самарской области, рассказала Анастасия Кнор, член Общественного штаба, директор СРОО «За информационное общество»: