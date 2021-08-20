Рифат Сабитов призвал россиян быть осторожными с распространением персональных данных

Рифат Сабитов, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента призвал работников СМИ на одном из заседаний быть осторожными с распространение персональных данных.
«С развитием цифровых технологий мы все больше и больше сталкиваемся с угрозами несанкционированного распространения персональных данных в различных сферах. Как законодательно ограничить эти возможности, как избежать этих рисков и угроз, об этом мы сегодня и поговорим», — так начал встречу Рифат Сабитов.
Исследование Высшей школы экономики показывает, что более 50 процентов россиян признают свою неспособность защитить личные данные в цифровой среде.
«На сегодняшний день, мне кажется, очень серьезная проблема в том, что у нас некоторые операторы собирают персональные данные непонятно для чего… Очень часто мы, кстати, сталкиваемся и с жалобами на то, что, желая приобрести какой-то товар или услугу, с покупателя требуют всю подноготную, включая паспортные данные», — сказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
По ее мнению, необходимо рассмотреть возможность введения законодательного запрета на необоснованный сбор персональных данных.
Рифат Сабитов отметил в свою очередь, что каждый гражданин должен со всей ответственностью подходить к распространению персональных данных.
«Заходя на какой-то сервис, мы выдаем в публичное пространство свои персональные данные, поэтому здесь надо преодолевать некий нигилизм. И задача участников круглого стола, и законодателей ликвидировать этот цифровой нигилизм», — добавил Рифат Сабитов.
Закон о запрете на распространение персональных данных граждан РФ без их согласия вступил в силу 1 марта 2021 года. Согласно ему, пользователи могут самостоятельно выбирать сайты и соцсети, которым разрешают использовать персональные данные в течение определенного срока.
Граждане могут потребовать от любого ресурса в сети прекратить распространение своих персональных данных и обратиться в суд, если просьба не будет выполнена.