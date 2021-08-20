Рифат Сабитов призвал россиян быть осторожными с распространением персональных данных

Рифат Сабитов, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента призвал работников СМИ на одном из заседаний быть осторожными с распространение персональных данных.

«С развитием цифровых технологий мы все больше и больше сталкиваемся с угрозами несанкционированного распространения персональных данных в различных сферах. Как законодательно ограничить эти возможности, как избежать этих рисков и угроз, об этом мы сегодня и поговорим», — так начал встречу Рифат Сабитов.