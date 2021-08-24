Журналисты и блогеры займутся пейнтболом и стрельбой из лука

25 августа 2021 года состоится двенадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали!». Журналистов и блогеров ждут активности от компании «Active Time», а также пейнтбол «Сталкер». Информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В этот раз журналисты и блогеры посетят компанию «Active Time» — команда людей, знающих, как организовать незабываемый активный отдых в Самаре. На площадке разработано множество уникальных программ, которые позволят туристам испытать необыкновенные ощущения и запомнить выходные надолго. Участникам пресс-тура предстоит заняться стрельбой из лука и пневматической винтовки, метанием ножа и топора, катанием на багги и испытать веревочный город.

Далее участники пресс-тура направятся в пейнтбол «Сталкер», где их ожидает двухчасовая игра на выживание.

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 18:00 24.08.2021 года направить информацию (Телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

Контактные данные: Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры Самарской области. Телефон: 8 (927) 751-74-92

Программа:

9:00 – выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

10:00 – компания «Active Time» (г. Самара, поселок Красная Глинка, Батайская, 18В новый горнолыжный комплекс «Красная Глинка») в программе стрельба из лука и пневматической винтовки, метание ножа и топора, катание на багги, веревочный город и чаепитие.

14:00 – пейнтбол «Сталкер» (Самара, ул. Аэропорт 2, дом 3).

17:00 – прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.

Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего лета 2021 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

На протяжении всего третьего этапа участники пресс-туров покоряют горы Самарской Луки, изучают флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомятся с историей муниципальных районов и рассказывают о туристических точках притяжения нашей области.